Incendio porto, in città non si respira: Comune chiude scuole e parchi

Dopo l'incendio sviluppatosi nella notte ad Ancona in zona portuale e della nube che si é sprigionata, i cui effetti sono avvertibili in buona parte della città, dove alcuni cittadini lamentano di respirare male, il Comune chiude scuole e parchi.

Da stamattina, per precauzione, l'amministrazione comunale ha deciso dunque la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per oggi. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. L'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi, che ha seguito passo passo l'evolversi della situazione raccomanda di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorità sanitarie.