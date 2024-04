Il pub le nega la birra, lei spruzza il peperoncino in sala. «Se non posso bere io non berrà nessuno»

ANCONA - Voleva bere ancora, dopo la cena conclusa e il locale in chiusura. La barista però, proprietaria del pub, glielo ha negato. La cliente infatti era visibilmente ubriaca quando ha chiesto ancora un boccale di birra. Non si è rassegnata e dopo aver minacciato con questa frase «se non posso bere io non berrà nessuno» ha spruzzato del peperoncino in sala. Nell’aria si è diffusa la sostanza urticante che ha causato malori tra le persone presenti. Si è creata una uscita di massa con i clienti che accusavano bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Alla fine è dovuta intervenire l’ambulanza e anche la polizia. La responsabile del gesto però se ne era andata. Il fatto risale al 15 giugno del 2019, al pub “Criollo” di via Marconi 11. Rintracciata da una pattuglia delle volanti la cliente ubriaca è stata denunciata dalla barista, una peruviana di 59 anni.

L’autrice dello spruzzo dello spray è finita a processo davanti al giudice Pietro Renna per minacce e getto pericoloso di cose. È una 58enne della Repubblica Dominicana residente in città. È difesa dall’avvocato Nicoletta Pelinga. Era mezzanotte quando spruzzò la capsaicina, molto irritante. Grazie alla descrizione fornita dai presenti e dalla barista la polizia l’aveva rintracciata in piazza Ugo Bassi. Aveva ammesso il litigio al pub perché non le davano da bere. Lo spray però non è stato trovato in suo possesso. Ieri ha testimoniato un poliziotto dell’intervento. Prossima udienza il 28 giugno per sentire la parte offesa che sarà accompagnata in tribunale coattivamente.