Incendio al porto, il fumo arriva al Salesi: a Torrette attivato il piano di maxi emergenza

I fumi dell’incendio al porto sono penetrati perfino al Salesi, dove «è stata data indicazione a tutto il personale di mantenere porte e finestre chiuse». Inoltre, «a titolo del tutto precauzionale è stato spento l’impianto di condizionamento del laboratorio di Citogenetica».

A comunicarlo è la Direzione Medica degli Ospedali Riuniti. Ma «i fumi della combustione non hanno interessato e non interessano attualmente il presidio ospedaliero di Torrette - si precisa nella nota -. Tutto ciò a seguito del vento direzione nord-ovest verso sud-est. Il presidio ospedaliero Salesi è stato invece interessato marginalmente dai fumi, come peraltro il centro di Ancona. Il personale dell’Ufficio tecnico ha provveduto ad effettuare sopralluoghi per verificare l’applicazione di quanto sopra disposto. Per quanto riguarda l’aspetto clinico-assistenziale, l’Azienda è in grado di far fronte ad un eventuale massiccio afflusso di pazienti con l’attivazione dei Peimaf (Piano Emergenza Interna Massiccio Afflusso Feriti) relativi ai due presidi ospedalieri».