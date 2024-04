Film e partite viste con abbonamenti illegali, condannato pirata della pay tv

ANCONA - Sette mesi di condanna ad un pirata della pay tv che aveva trovato il sistema di vendere abbonamenti per vedere film, partite di calcio e altro offerto dalle piattaforme più note a prezzi stracciati: 12 euro al mese invece che 40. Un trucchetto messo in atto da qualcuno molto esperto di informatica che sembrava perfetto. Attraverso un canale Instagram gli utenti riuscivano ad accedere ai programmi della televisione a pagamento aggirando però il vero abbonamento, molto più costoso. Il furbetto forniva loro password hackerate per entrare nelle piattaforme e vedere tutto lo streaming che volevano. Bastava contattare il fornitore, pagare versando su una postepay e dalla tv di casa il cinema era servito. A rimanere danneggiare sono state le grandi piattaforme, da Rai a Mediaset, protette dai diritti di autore. Con l’accusa di frode informatica, violazione del diritto di autore e ricettazione, in due sono finiti a processo davanti al giudice Pietro Renna ma ieri solo uno è stato condannato. È un fermano di 44 anni, quello che proponeva i pacchetti di abbonamento.

A scoprire il pirata è stata la guardia di finanza di Roma, con il nucleo speciale beni e servizi che si occupa di contraffazione e sicurezza dei prodotti. Indagando nella rete sommersa, il deep web, sono risaliti a decine e decine di utenti che acquistavano mensilmente gli abbonamenti attraverso il canale Instagram. Tra loro i due con residenza nelle Marche e per i quali ha proceduto la Procura di Ancona. Oltre al 44enne, di Porto Sant'Elpidio, il venditore dei pacchetti tv, anche uno svizzero di 56 anni residente in provincia, suo acquirente. Quest'ultimo ha chiesto e ottenuto la messa alla prova (che gli estinguerà il reato se andrà a buon fine, interrompendo quindi il procedimento) e ha una udienza fissata di valutazione il prossimo 28 giugno. È difeso dall’avvocato Franco Argentati. Il fermano ieri è stato condannato a sette mesi di reclusione ma solo per ricettazione e è violazione del diritto di autore. Per l’altra accusa assolto, mancava la querela di parte. È stato multato anche di 2mila euro. Nel procedimento si è costituita parte civile Tim Vision, con l'avvocato Riccardo Leonardi. E' una delle piattaforme a pagamento danneggiate. Altre hanno dovuto fare i conti con i pirati del web, da Sky ad Infiniti fino a Mediaset Premium.