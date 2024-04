Choc al centro commerciale, 40enne minaccia di buttarsi nel vuoto: "Sono vittima di mobbing"

ANCONA - Dramma sfiorato ieri mattina all'interno del Gross Center di Ancona dove è stata segnalata la presenza di un uomo che voleva suicidarsi. Lui, 40 anni, è stato trovato dalla polizia sopra ad una scaffalatura ad una altezza di 8/9 metri, mentre minacciava di gettarsi nel vuoto.

Oltre agli agenti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I poliziotti hanno rapidamente messo in sicurezza l'area circostante, sgomberando gli ostacoli che avrebbero potuto causare danni gravi in caso di caduta. Durante le trattative con l'uomo, che si è espresso confusamente affermando di essere vittima di mobbing sul lavoro, gli agenti hanno contattato un rappresentante sindacale per cercare di risolvere la situazione. Nel frattempo, hanno cercato di instaurare un dialogo con lui per demotivarlo dai suoi intenti suicidi.

Dopo oltre un'ora di negoziazioni, gli operatori si sono resi conto che l'uomo stava diventando più collaborativo, rivelando i motivi del suo comportamento estremo legati alla situazione familiare. Approfittando di un momento di distrazione, gli agenti sono riusciti a afferrare l'uomo e a portarlo in sicurezza a terra. Dopo essere stato sottoposto alle prime cure mediche, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.