La notte infernale del porto, i vigili del fuoco affrontano il mostro di fuoco | VIDEO

Le immagini impressionanti del maxi incendio che questa notte è divampato nell’area portuale di Ancona. Le fiamme, che hanno investito due capannoni dell’area ex Tubimar, hanno illuminato tutta la zona ed erano visibili da chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche con mezzi dall’aeroporto e da fuori provincia, hanno circoscritto l’incendio e stanno ora accertando le cause dell’accaduto. Il rogo è stato accompagnato da esplosioni che hanno svegliato diversi anconetani. In città aria irrespirabile. Il video.