Arredi di pregio e auto sportive, una vita nel lusso con i soldi della droga: 46enne nei guai

FABRIANO - Il lusso sfrenato e il traffico di cocaina hanno portato un fabrianese di 46 anni ad affrontare la misura della libertà controllata. L'uomo, condannato nel 2021 per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alla restrizione della libertà dopo mesi di indagini condotte dalla Polizia di Stato locale. Le attività investigative hanno rivelato uno stile di vita sospetto, nonostante l'assenza di un lavoro regolare, con una residenza lussuosa in pieno centro a Fabriano e l'acquisto di veicoli di grossa cilindrata.

L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo il fermo dell'auto dell'uomo all'uscita del casello autostradale di Ancona Nord. Durante la perquisizione, sono stati trovati circa 150 grammi di cocaina nascosti nell'auto. Successivamente, l'uomo è stato arrestato e condannato a 30 mesi di reclusione e a una multa di oltre 16 mila euro. Non avendo la possibilità di pagare la multa, ha ottenuto la trasformazione della pena pecuniaria in giorni di libertà controllata.

Durante i 65 giorni di libertà controllata, l'uomo dovrà rispettare rigorose restrizioni, tra cui rimanere nella propria abitazione durante la sera e la notte, non uscire dal Comune di Fabriano e non frequentare persone o luoghi sospetti. Ogni violazione comporterà la trasformazione della misura residua in reclusione carceraria.