Il latte avariato "corretto" con la soda caustica per coprire il cattivo gusto. L'azienda: "Nessuna anomalia"

Latte avariato "corretto" con soda caustica e acqua ossigenata, in grado di mascherarne l'acidità. Un "complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire e correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione", scrivono i carabinieri in una nota, è stato scoperto dalla procura di Pesaro Urbino ed ha portato al sequestro di ben 90 tonnellate di latte e di 110 di formaggi adulterati, per un valore complessivo di oltre 800mila euro. I prodotti caseari erano prodotti nel caseificio di Fattorie Marchigiane, parte del noto gruppo "Tre Valli Cooperlat".

Sostanze adulteranti per coprire il cattivo stato di conservazione

I controlli sono scattati a seguito delle indagini dirette dalla procura di Pesaro a carico di 10 persone e 3 società. Nel corso del blitz, effettuato a Colli al Metauro dai carabinieri insieme a più di 60 ufficiali di polizia giudiziaria, sono stati sequestrati interi vani di conservazione, celle frigo e prodotti scaduti.

I pm, che ipotizzano il reato di frode alimentare, ritengono che nel circuito produttivo del latte e dei derivati venissero immesse regolarmente delle sostanze adulteranti (come soda e acqua ossigenata) in grado di "mascherare" il cattivo stato di conservazione dei prodotti e poterli così immettere nel circuito della grande distribuzione e della vendita al dettaglio.

Fattorie Marchigiane si è detta a disposizione, mentre sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Ringrazio il nostro Ispettorato centrale per i controlli serrati portati avanti ogni giorno sul nostro territorio, a difesa dei produttori e delle persone che acquistano". "Insieme ai Nas dei Carabinieri, ha contribuito a portare a segno un’importante operazione, nel solco dell’impegno contro ogni tipo di contraffazione e di inganno sui prodotti agroalimentari italiani. Qualità, benessere e sicurezza sono elementi di forza del Made in Italy".

La replica dell'azienda

"Nel far seguito alla nostra nota diffusa in data 24 aprile 2024, intendiamo precisare che le altre due strutture visitate nell’ambito dell’ispezione NAS/ICQRF sono un deposito di prodotti caseari, ubicato in Loria (TV), dove gli ispettori hanno potuto constatare il perfetto stato degli ambienti sotto il profilo igienico-sanitario e l’altrettanta perfetta conservazione ed integrità dei prodotti ivi rinvenuti, nonché l’azienda agricola di un socio conferitore, Altavalmarecchia-Montefeltro (RM), nella quale sono stati effettuati dei prelievi di materia prima per le relative analisi. Preme infine precisare che, come riportato negli stessi articoli di stampa, i controlli dei prodotti immessi sul mercato non hanno evidenziato alcuna anomalia