Brahim il camionista: «Sei esplosioni e cielo arancione, vivo per miracolo»

«Dovevo consegnare la merce in uno di quei capannoni e dormire sul camion proprio lì accanto. Non so cosa mi abbia salvato, forse sono solo stato fortunato, ma stanotte potevo morire». E’ ancora incredulo Brahim, camionista arrivato ieri sera da Terni per scaricare il suo tir in uno dei capannoni della ex Tubimar distrutti dal maxi-incendio. Dal parcheggio dei mezzi pesanti ha prima sentito, poi visto con i suoi occhi, l’inferno che si è scatenato poco dopo mezzanotte e mezzo. «Prima ho sentito tante esplosioni, addirittura sei o sette, poi il cielo si è fatto arancione e ho visto queste fiamme alte decine di metri».

Paura? «No, qui nel parcheggio in tanti hanno messo in moto per andare via, ma io sono rimasto qui». Il camion è fermo con la merce a bordo e Brahim mostra l’sms che ha inviato al suo capo proprio questa mattina: “Buongiorno, ho passato la notte a 100 metri dal capannone, all’interno c’è stata un’esplosione, finora sta bruciando tutto e penso che dentro non ci sia più nulla. Cosa devo fare?”. Il pensiero del camionista, accertato che nessuno è rimasto ferito, è stato per chi ha subito danni materiali. «Posso solo dire che mi dispiace per loro».

