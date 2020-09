L’incendio e la nube, il punto del vice comandante dei vigili del fuoco | VIDEO

L’ingegner Gabriele Fantini, vice comandante dei vigili del fuoco di Ancona, fa il punto sul maxi incendio divampato stanotte all’ex Tubimar. L’intervento dei pompieri ha interessato circa 40mila metri quadrati: «Il materiale contenuto è molto vario, si va dalla carpenteria metallica alle bobine di carta, ma c'era anche materiale sanitario come guanti in lattice e siringhe oltre alla plastica». L’area è gestita da sei concessionari e questo ha reso difficile anche l’accesso dei vigili del fuoco in alcuni spazi: «C’è solo un fronte stradale di pochi metri e abbiamo difficoltà ad entrare, ora ci stiamo concentrando su una zona dove è depositato del materiale plastico che sta producendo tutto questo fumo». Tutte le ipotesi sono ancora aperte sulle cause del rogo.