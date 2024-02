Vis Pesaro-Ancona, gli highlights della gara ed il commento di Colavitto

«Un punto che alla fine mi soddisfa». Guarda il bicchiere mezzo pieno, Gianluca Colavitto, al termine del derby di Pesaro contro la Vis che ha visto l’Ancona chiudere il primo tempo avanti, subire ad inizio ripresa l’uno-due dei padroni di casa e poi raddrizzare la gara con la rete di Giampaolo. Il pari permette ai biancorossi di fare un passettino in avanti in graduatoria, sebbene l’occasione avuta per bissare il successo di Olbia e vincere uno scontro diretto non sia stata adeguatamente sfruttata, nonostante un primo tempo in cui i biancorossi erano riusciti a sbloccare il punteggio ed a controllare il match.

«L’approccio è stato da grande squadra – commenta l’allenatore della formazione dorica – perché abbiamo creato una mole di gioco importante, dovevamo avere qualcosa in più di un semplice gol. Però forse un mesetto fa saremmo usciti dal campo a mani vuote, anche questo va sottolineato. Invece, con il punto, muoviamo la classifica. È normale non essere sempre dominante, ci sono stati degli errori che devo rivedere bene. La Vis è stata brava: in occasione dell'1-1 hanno fatto un bel movimento ed hanno subito dopo trovato il raddoppio: due reti così ravvicinate avrebbero ammazzato chiunque, invece i ragazzi hanno reagito e trovato il gol del pari per un pareggio che ci dà continuità di risultati e muove la classifica».

Il tecnico parla anche della gestione della squadra, riferendosi alle scelte effettuate nell’undici iniziale e delle sostituzioni effettuate. «Cambi ritardati? Non vedevo la necessità di modificare un assetto che ci stava permettendo di produrre gioco. Prima del gol pensavo di mettermi con 4 attaccanti, poi Barnabà ha avuto un problema muscolare e mi sono messo a specchio. Sono momenti: a volte ci si azzecca altre no. Mi fa piacere pure per Giampaolo, acquisto di gennaio che ci sta dando un grande aiuto sotto il profilo umano ed in mezzo al campo: una nota lieta che vale anche per gli altri. Energe? Magari gioca contro la Carrarese, questo non è il momento di pensare a situazioni individuali. Nello spogliatoio si è creata una situazione positiva, sto vedendo il clima giusto e miglioramenti costanti».