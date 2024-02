In un Girone B che vede il blocco marchigiano navigare in acque agitate (le quattro rappresentanti regionali sono ricomprese nelle ultime sette posizioni), arriva il primo derby del girone di ritorno per l’Ancona, di scena al “Benelli” di Pesaro contro la Vis in quello che assume quindi a tutti gli effetti i contorni di scontro diretto per la salvezza. A conferire ulteriore importanza al match, anche i risultati degli anticipi, visto che la Spal ha espugnato Pescara continuando la sua risalita ed il Rimini ha spiccato il balzo violando il campo di una Recanatese in caduta libera. Un motivo in più per provare a portare a casa il bottino pieno, operazione non riuscita all’andata quando i pesaresi acciuffarono il pari in pieno recupero.

Le formazioni ufficiali:

VIS PESARO: F. Neri, Mattioli, Zagnoni, Rossoni, G. Neri, Nina, Valdifiori, Rossetti, Pucciarelli, Karlsson, Nicastro. All. Banchieri

A disp. Mariani, Polverino, Tonucci, Pecile, Ceccacci, Obi, Peixoto, Loru, Mamona, Molina, Bastianelli, Caputo, Gulli, Da Pozzo, Kemayou.

ANCONA: Perucchini, Cella, Pellizzari, Mondonico, Barnabà, Saco, Prezioso, Paolucci, Martina, Spagnoli, Giampaolo. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Gatto, Energe, Marenco, Agyemang, Cioffi, D’Eramo, Radicchio, Clemente, Vogiatzis, Moretti, Basso.