Verso Ancona-Lucchese, Boscaglia carica i dorici: «Come una finale»

«L’abbiamo preparata come se fosse una finale». La sintesi di Ancona-Lucchese è nelle parole di mister Boscaglia: una partita, quella del “Del Conero”, che d’altronde vale un’intera stagione, dove un successo potrebbe dare un definitivo colpo di spugna a tutte le preoccupazioni legate ad un torneo vissuto pericolosamente, oscillando tra la zona salvezza e quella play-out. Il match-point prende forma nell’ultima giornata, con una Curva Nord esaurita e pronta per spingere i biancorossi al quel successo che chiuderebbe, stavolta in via definitiva, i conti della stagione facendoli tornare. «Quando in una partita di 90’ ti giochi tutto i rischi ci sono – afferma Boscaglia – come la troppa pressione, l’ansia che dobbiamo assolutamente eliminare, il fatto che ci possano essere episodi avversi. Ma ci stiamo arrivando molto bene, sotto l’aspetto psicologico, fisico e tecnico, sapendo di incontrare una squadra che proprio perché non ha nulla da perdere può giocare in grandissima libertà mentale. Dobbiamo aspettarci una gara in cui gli avversari possono mettere in campo quello che in altri contesti magari non gli riesce. Noi dalla nostra abbiamo le motivazioni, che saranno molto superiori a quelle della Lucchese che è comunque una squadra forte».

A margine del match, Boscaglia parla anche di come il percorso di maturazione della squadra nelle ultime settimana abbia portato il gruppo ad avere maggiore consapevolezza dei propri mezzi, fattore decisivo per l’accelerazione che si era necessaria per allungare in classifica. «La squadra è cresciuta soprattutto in convinzione e in fiducia – conferma il tecnico – che è un aspetto determinante perché i ragazzi sanno che devono fare le giocate rispetto a quello che abbiamo provato, ma sapendo che possono anche sbagliarle, perché dopo l’errore si continua comunque a giocare e ci sarà la possibilità di riscattarsi. Quando sono arrivato ho detto loro che credevo nelle loro possibilità: avevano voglia di giocare, di palleggiare, costruire, fare le cose che normalmente rendono felici i giocatori in campo. Ho trovato una squadra anche dal punto di vista mentale un po’ abbattuta, ma ha creduto subito in quello che doveva fare, sin dal primo momento. Una squadra che mi ha seguito tantissimo. Ho sensazioni assolutamente positive – conclude l’allenatore della formazione dorica - pur rispettando la squadra avversaria, che ho seguito durante l’anno e che ha dei valori che dovremo cercare di limitare. Perché la nostra salvezza passa attraverso questa vittoria».