A Pesaro contro la Vis in un derby-scontro diretto: per l'Ancona è il momento di insistere

La vittoria contro l’Olbia, di capitale importanza per molteplici motivi, è già finita in archivio. Il calendario impone infatti all’Ancona di riprendere posto in trincea, per un’altra sfida che assume identica rilevanza considerando la posizione in graduatoria dell’avversaria. L’atmosfera del derby contribuirà a rendere maggiormente frizzante l’aria del “Benelli”, ma è soprattutto in chiave classifica che l’incontro con la Vis sarà un passaggio determinante nella rincorsa alla salvezza. Aspetto, questo, che accomuna entrambe le formazioni, visto che la parte centrale del Girone B vede tantissime squadre raggomitolate in una manciata di lunghezze e la giornata propone diversi scontri diretti che potrebbero “sgranare” il gruppone nel cuore della graduatoria.

L’ultima trasferta dei biancorossi ha coinciso con una amarissima sconfitta sul campo della Juventus Next Gen, maturata dopo essere passata due volte in vantaggio, ma i feedback degli impegni esterni in questo 2024 dell’Ancona non sono negativi, prendendo in esame il prezioso punto di Gubbio ed il blitz di Pineto. Di fronte, una Vis che detiene il record di pareggi dell’intera LegaPro (ben 13 in 25 uscite, uno in più proprio del Pineto e del Cerignola nel Girone C) e che davanti al pubblico di casa non vince dal 22 ottobre (1-0 alla Recanatese), ma è reduce da un derby vinto a Fermo che ha assunto i contorni di pronto riscatto dopo il k.o. col Gubbio, il quale ha interrotto una striscia di nove risultati utili consecutivi arrivati tra la fine di novembre e gennaio.

Le probabili formazioni

La squadra pesarese si presenterà all’appuntamento senza gli squalificati Di Paola e Iervolino, ma nell’elenco dei convocati non figurerà nemmeno De Vries, che non ha smaltito un infortunio al piede. Nella difesa davanti a Filippo Neri dovrebbero trovare posto Rossoni e Zagnoni, con il punto di domanda costituito da Tonucci il quale potrebbe essere della partita dopo un mese di assenza, e come esterni bassi Mattioli e Gian Marco Neri – titolari a Fermo – con Ceccacci come alternativa. La zona mediana dovrebbe contemplare Rossetti, Nina e Valdifiori, con il reparto avanzato composto da Karlsson (capocannoniere della squadra con otto reti), Pucciarelli e Nicastro.

Mister Colavitto dovrebbe ancora insistere con il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, modulo che prevede l’utilizzo contemporaneo di Cella, Pellizzari e Mondonico schierati a protezione di Perucchini tra i pali. Visto il buon esito dell’esperimento varato contro l’Olbia, in mezzo al campo si va verso la conferma di Cioffi nel cuore del centrocampo, con la possibilità di un turn-over legato alla presenza di impegni ravvicinati che rilancerebbe le quotazioni di Gatto e Paolucci come compagni di reparto al posto di Prezioso e Saco. Sulle corsie laterali possibile chance per Agyemang e Barnabà in ballottaggio rispettivamente con Martina e Clemente, mentre in avanti accanto a Spagnoli cresce la candidatura di Energe, a duellare per una maglia da titolare con Giampaolo.

Vis Pesaro-Ancona, i precedenti

Tra Serie C e Serie D i confronti diretti tra le due formazioni sono 29, il più recente al “Del Conero” in occasione della sfida di andata dell’attuale campionato, terminato con uno scoppiettante 3-3 (il decimo pareggio riportato dallo storico degli incroci tra le due squadre). Delle sei vittorie della Vis, le ultime due sono arrivate nel campionato anticamente denominato “Interregionale”, una davanti al pubblico di casa (4-2 risalente a novembre 2011) ed una al “Del Conero” a gennaio 2013. Il ricongiungimento delle squadre nel medesimo campionato – la LegaPro nel Girone B – ha portato a cinque sfide dal 2021 in avanti, che hanno parlato con accento anconetano: tre affermazioni del “Cavaliere Armato” e due segni X a gennaio ed ottobre 2023.

Vis Pesaro-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Vis Pesaro-Ancona, in programma mercoledì 14 febbraio allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro a partire dalle 20.45 e valevole per la ventiseiesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Luca De Angelis di Milano, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Luigi Ingenito di Piombino ed Antonio Alessandrino di Bari. Quarto ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona.