Ancona, niente scherzi: tre punti con la Lucchese per il...sospiro di sollievo

Arriva il transito sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, e quello del traguardo è poco più avanti. Manca una vittoria, per arrivare a tagliarlo a braccia alzate e tirare collettivamente un sospiro di sollievo di quelli formato gigante. Un successo come quello, di rabbia, ottenuto in casa col Sestri Levante e come quello, centrato con maturità ed intelligenza, festeggiato a Pescara. Sei punti che hanno cambiato il volto del finale di campionato dell’Ancona, passata dalla paura concreta di un derby spareggio per mantenere la categoria alla ghiotta chance di salvarsi facendo solo affidamento sulle proprie forze, portando a termine semplicemente il proprio dovere e riponendo così in un cassetto la calcolatrice e scacciando ogni timore.

Anche il calendario, peraltro, sembra strizzare l’occhio ai biancorossi. Perché la sfida decisiva arriva contro una Lucchese che, in fin dei conti, attende solo il suono del gong per congedarsi da un torneo che la vede già salva e fuori dai quei play-off che invece erano stati individuati come obiettivo da perseguire, cosa che ha generato le contestazioni da parte della tifoseria in occasione dell’ultimo turno casalingo. Le dichiarazioni prematch hanno fatto capire che i toscani onoreranno l’incontro con il massimo impegno, come è giusto che sia. Ma a livello motivazionale, tra le squadre che scenderanno in campo, tra chi si gioca una stagione in 90’ e chi non ha più nulla da chiedere, c’è comunque un abisso. Ed è forse da ricercare nella pressione di una sfida che assomiglia ad una finale l’unico fattore di rischio: gestito bene dai dorici nelle ultime due gare (specie a Pescara), con un atteggiamento ed un approccio eccellente, da ripetere adesso contro i rossoneri.

D’altronde, la soluzione per evitare qualsivoglia rischio, l’Ancona ce l’ha, ed è appunto fare bottino pieno, cosa che consentirebbe di ignorare i risultati dagli altri cambi e festeggiare. Discorso diverso se invece non dovessero arrivare i tre punti: c’è infatti da sperare che la Fermana al “Recchioni” con il Pescara faccia a sua volta cilecca, perché i punti di distacco – attualmente dieci tra i biancorossi ed i “canarini” – per bypassare i play-out tra la sedicesima e la diciannovesima in classifica devono essere almeno nove. Decisamente meno probabile il sorpasso della Recanatese, staccata di tre lunghezze dai dorici: gli scontri diretti sono in perfetta parità anche nel conto-reti (un successo per parte, col punteggio di 2-0), e quindi in caso di aggancio dei giallorossi vincenti a 41 sul campo dell’Entella e contemporaneamente l’Ancona sconfitta in casa, ai “leopardiani” servirebbe colmare una differenza reti che ammonta ora a sette gol per scavalcare la formazione di Boscaglia.

Le probabili formazioni

Il tecnico dei biancorossi sembra orientato a ridare fiducia all’assetto visto in occasione delle ultime due uscite, con quel 4-2-3-1 che ha funzionato sia nel match interno contro il Sestri che a Pescara. Probabile pertanto che la difesa davanti a Perucchini sarà governata da Pasini e Mondonico, con Martina a sinistra in vantaggio su Agyemang e Cella dirottato esterno basso a destra a superare la concorrenza di Clemente e Barnabà. Diga mediana con capitan Gatto play ed uno tra Basso e Prezioso al suo fianco, mentre Saco avanzerà il suo raggio d’azione sulla trequarti, a supportare Spagnoli di punta con Paloucci e Cioffi esterni offensivi. L’unico dubbio riguarda proprio l’11 biancorosso, che si è ripreso dai fastidi muscolari che lo hanno fermato a Pescara, per cui si potrebbe anche profilare una staffetta con Giampaolo.

Formazione rossonera che è a tutti gli effetti un rebus, complici infortuni e squalifiche. Sono stati infatti appiedati dal giudice sportivo Tiritiello e Disanto, un problema al ginocchio ha fermato Gucher ed anche Sabbione alzerà bandiera bianca, mentre c’è cauto ottimismo per il recupero di Benassai, il quale sarebbe l’unico centrale difensivo di ruolo a disposizione impiegato con continuità da mister Gorgone (anche lui squalificato, sarà sostituito in panchina dal suo vice Testini). Davanti a Chiorra tra i pali probabile pertanto - al netto di soluzioni inedite – il ricorso ad una difesa a quattro con Quirini e Visconti terzini (per la corsia mancina c’è anche l’ipotesi De Maria, le cui condizioni sono da valutare ma senza i 90’ nella gambe da metà marzo), un centrocampo con Tumbarello, Cangianiello ed Astrologo e davanti un possibile assetto offensivo con Yeboah in mezzo supportato da Rizzo Pinna e Guadagni. Ma non sono da escludere eventuali soluzioni inedite.

Ancona-Lucchese, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Lucchese, in programma domenica 28 aprile allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 20, e valevole per la trentottesima ed ultima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport (numero 257 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Domenico Leone di Barletta, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Mattia Morotti di Bergamo e Carlo Farina di Brescia. Quarto ufficiale: Antonio Spera di Barletta.