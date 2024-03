Minuto 95: FISCHIO FINALE. RECANATESE-ANCONA 2-0. I DORICI PERDONO IL DERBY NEL PEGGIOR MODO POSSIBILE.

Minuto 90: Cinque i minuti di recupero.

Minuto 86: Ammonito anche Mondonico per un intervento falloso su Mazia.

Minuto 85: Ultimi cambi per l'Ancona: dentro Paolucci per Gatto e Martina per Agyemang.

Minuto 77: Recanatese vicina al terzo gol: prima Mazia a tu per tu con Perucchini prova a dribbarlo e cade a terra, ma l'impressione è che non ci sia stato contatto, poi il portiere biancorosso si oppone con i pugni alla forte conclusione dalla distanza dell'altro neo entrato Fiorini.

Minuto 75: Doppio cambio per i padroni di casa, con Mazia e Fiorini che prendono il posto di Lipari e Carpani.

La pressione dei giallorossi produce la rete che chiude i conti: azione insistita al limite dell'area, un primo rimpallo favorisce Carpani, che si presenta davanti a Perucchini e dopo aver provato fortuitamente una conclusione, si ritrova il pallone tra i piedi ed il secondo tentativo è quello buono, per il nono gol stagionale

Minuto 72: RADDOPPIO DELLA RECANATESE CON CARPANI! RECANATESE-ANCONA 2-0

Minuto 69: TRAVERSA DI MELCHIORRI! Su punizione Lipari trova nel mucchio l'ex di turno: torsione dell'attaccante giallorosso che di testa riesce a scavalcare Perucchini in volo, ma la sfera sbatte sulla traversa.

Minuto 65: Non rischia Filippi, che toglie dal rettangolo di gioco Shiba ammonito poco fa, ed inserisce Veltri.

Minuto 64: Gatto ferma con le maniere forti Sbaffo: giallo anche per il capitano biancorosso.

Minuto 63: Cambia ancora Colavitto, con Spagnoli che viene avvicendato da Vogiatzis.

Minuto 62: Ammonito Shiba, che ferma la ripartenza di Agyemang.

Minuto 58: BASSO! Senza più nulla da perdere l'Ancona prova a graffiare, un rimpallo favorisce Basso che in area prova a concludere ma viene murato.

Minuto 56: Primo cambio per i padroni di casa, dentro Morrone per Raparo.

Inconcepibile la manata in faccia rifilata dall'11 biancorosso a Raimo a gioco fermo, rosso diretto per Cioffi e dorici con due uomini in meno.

Minuto 54: CIOFFI PERDE LA TESTA! ANCONA IN NOVE!

Minuto 51: PERUCCHINI SALVA TUTTO SU LIPARI! Imbucata di Sbaffo con la difesa dell'Ancona che lascia Lipari incredibilmente libero di penetrare in area, intercettare l'assist e concludere verso la porta, il portiere dorico gli chiude lo specchio ed evita il 2-0.

Due cambi per Colavitto: fuori Giampaolo e Prezioso, sotituiti da Barnabà ed Energe

Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Minuto 45+1: DUPLICE FISCHIO. RECANATESE-ANCONA 1-0.

Minuto 45: PERUCCHINI ED IL PALO TENGONO A GALLA L'ANCONA! Sulla punizione seguente al fallo di mano ed all'espulsione di Clemente, Lipari scodella in mezzo e trova Carpani, che al volo da pochi metri gira verso la porta: d'istinto il portiere biancorosso di oppone e devia il pallone, che va sbattere sul montante e viene poi spedito lontano dalla difesa dorica.

Già ammonito, il difensore dorico con il braccio largo intercetta il passaggio di Lipari: l'arbitro estrae il giallo e poi il rosso, lasciando i dorici in inferiorità numerica.

Minuto 43: ANCONA IN DIECI! ESPULSO CLEMENTE!

Minuto 41: Altro giallo per i dorici: ammonito per proteste Paolucci, seduto in panchina.

Minuto 36: Secondo ammonito della gara: dopo Prezioso, anche Clemente finisce sul taccuino dei cattivi.

Sbaffo apre il gioco sulla destra agevolando la galoppata di Raparo, che di prima è rapidissimo a crossare in mezzo favorendo l'inserimento di Pelamatti, il quale al volo impatta di sinistro sulla sfera in maniera perfetta e sblocca il risultato con il suo primo gol tra i professionisti.

Minuto 34: PELAMATTI A SEGNO! RECANATESE-ANCONA 1-0.

Minuto 29: BASSO! Azione che parte da Cioffi, il quale fa correre sulla sinistra Agyemang: traversone basso, che attraversa tutta l'area passando anche Raparo scivolato a terra, arriva la battuta di Basso molte forte ma centrale, palla alzata sopra la traversa dai guantoni di Meli.

Minuto 24: Entrata decisa di Prezioso su Raimo, sanzionata dall'arbitro con il primo cartellino giallo dell'incontro.

Minuto 18: Sbaffo spalle alla porta serve Lipari, che penetra in area ma non se la sente di tirare subito, aspetta l'inserimento di Melchiorri che però in velocità viene anticipato al momento della battuta da Clemente.

Minuto 15: La risposta dei padroni di casa è affidata a Melchiorri, che al termine di un'azione elaborata colpisce di testa in maniera debola, nessun problema per Perucchini.

Minuto 12: SPAGNOLI! Prima nitida occasione per l'Ancona: su un'inzuccata di Basso in area, Spagnoli si libera ed in spaccata da posizione defilata conclude verso la porta di Meli, il quale respinge spedendo la sfera in corner.

Minuto 9: Clemente sbaglia in uscita il disimpegno ed innesca Sbaffo, il quale dal limite carica un destro rasoterra che si perde di poco sul fondo, con le proteste del capitano giallorosso per una presunta deviazione di Perucchini non ravvisata dall'arbitro.

Minuto 3: Primo affondo dei dorici: la Recanatese fatica a liberare l'area, pallone che finisce sui piedi di Cioffi per prova ad incunearsi tra le maglie della difesa giallorossa ma si allunga leggermente il pallone e Meli in uscita bassa lo ferma.

Squadre partite dopo il minuto di silenzio osservato per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina venuto a mancare in settimana.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

RECANATESE (3-4-2-1): Meli, Shiba, Ferrante, Peretti, Raimo, Carpani, Raparo, Pelamatti, Sbaffo, Lipari, Melchiorri. All. Filippi

A disposizione: Massolo, Veltri, Allievi, Prisco, Morrone, Guidobaldi, Mazia, Fiorini, Rizzo, Ferretti, Ahmetaj.

ANCONA (4-3-3): Perucchini, Clemente, Marenco, Mondonico, Agyemang, Basso, Gatto, Prezioso, Giampaolo, Spagnoli, Cioffi. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Energe, Paolucci, D’Eramo, Pasini, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti.

L’Ancona di scena al “Tubaldi” in un derby che va ben oltre il semplice campanile. In palio punti pesantissimi per la salvezza, traguardo inseguito da ambedue le formazioni alle prese con una classifica precaria che le vede ricomprese nella zona play-out. All’andata terminò 2-0 per i biancorossi (doppietta di Spagnoli), k.o. che inaugurò la serie di risultati negativi dei leopardiani successivamente precipitati nei bassifondi della graduatoria, ma ora reduci da due vittorie casalinghe consecutive. I dorici chiamati ad una prova di carattere, ed a dimostrare di non accusare strascichi a sei giorni di distanza da un match come quello di domenica scorsa, in cui la vittoria contro la vicecapolista Torres è sfuggita per non aver sfruttato un enorme match-point sull’1-1 nei minuti finali.Nessun cambio di formazione rispetto a sette giorni fa per i padroni di casa, non così per l’Ancona che deve fronteggiare le precarie condizioni di Pasini, Paolucci e Martina, oltre alle assenze di Cella (squalificato), Pellizzari (infortunato) e Saco fuori con la nazionale. Colavitto ripropone pertanto il 4-3-3 con in difesa Marenco e Mondonico in mezzo e Agyemang sul versante mancino, più Gatto e Basso nel pacchetto di mischia a supportare Prezioso.