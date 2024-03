Terremoto Ancona: esonerato Gianluca Colavitto

Poco meno di un anno fa era stato il tracollo di Alessandria a far maturare alla dirigenza la decisione di sollevarlo dall’incarico, peraltro nel giorno della seconda festa di Pasqua. E più o meno nel medesimo periodo, arriva la notizia del suo secondo esonero: Gianluca Colavitto non terminerà la stagione sulla panchina dell’Ancona, come il club ha comunicato con una nota stampa. Con il mister campano, salutano anche il vice Marco Noviello e il collaboratore tecnico Michele De Feudis.

Con la conclusione del Colavitto bis, finisce anche l’esperienza di Francesco Micciola in qualità di direttore sportivo, avendo la società accolto le sue dimissioni che sono state presentate questa mattina, come anticipato dal ds nel corso della conferenza stampa al termine del match di Recanati. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore, a cui spetterà il compito di risollevare una squadra in profonda crisi e con ancora cinque partite a disposizione (Spal, Sestri Levante e Lucchese in casa, Pontedera e Pescara in trasferta) per provare a tagliare il traguardo salvezza schivando la roulette dei play-out.