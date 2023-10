Scheffer scaccia le nubi: la Vigor regola il Real Monterotondo e torna a sorridere

La Vigor Senigallia ritrova finalmente il gol ed il successo: batte il Real Monterotondo 1-0 e festeggia insieme al pubblico del “Bianchelli”. Contava solo vincere, è vero, dopo tre sconfitte in tre match chiusi senza andare a segno, ma i rossoblù strappano i tre punti riuscendo anche a convincere. Giocano bene, creano diverse occasioni soprattutto nella ripresa e soffrono veramente pochissimo. Quasi mai, di fronte a una formazione come quella del Real Monterotondo in salute, organizzata e ricca di giovani veramente interessanti.

Pesano i recuperi di diversi effettivi, assenze che nelle scorse settimane hanno influito e non poco nelle rotazioni di mister Aldo Clementi. La Vigor Senigallia è stata brava a condurre in porto la sfida mettendo pazienza. In un periodo così complicato dal punto di vista dei risultati, la frenesia avrebbe potuto causare brutte sorprese. Invece capitan Pesaresi e compagni, sempre più maturi, con raziocinio sono stati bravi a cercare la rete decisiva fino alla fine. Nonostante alcune chance sciupate in precedenza, su tutte quella dell’ottimo Balleello, ipnotizzato da Benvenuti nell’uno contro uno. Poi, a circa dieci minuti dallo scadere, ecco il gol liberatorio: corner dalla destra di Kerjota, serie di batti e ribatti, la sfera resta lì e ci pensa Scheffer a far esplodere il “Bianchelli”.

I tre punti messi in cassaforte permettono alla Vigor di salire quindi a quota 10, nella pancia di una classifica ancora tutta da decifrare. Ora lo sguardo va alla trasferta della prossima settimana sul campo dell’Atletico Ascoli, per il primo derby di campionato nel calendario dei rossoblù.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-REAL MONTEROTONDO 1-0 ( 0 -0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Mori (68’ Scheffer), Bartolini, Tomba, Gambini (75’ Pierpaoli), Magi Galluzzi, Kerjota (97’ Beu), Mancini (85’ Marini), Pesaresi, Baldini, Balleello (80’ Serfilippi). All. Clementi

REAL MONTEROTONDO: Benvenuti, Malvestuto, Calisto (70’ Macrì), Gianni, Primasso, Pasqui, Meledandri (65’ Compagnone), Dragotto (52’ Cantiani), Riosa, Napoleoni (76’ Taviani), Manca (84’ Amore). All. Polverini

ARBITRO: El Ella (Milano)

ASSISTENTI: Todaro (Finale Emilia), Toschi (Imola)

RETE: 79′ Scheffer