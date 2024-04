Minuto 45+2: FINISCE IL PRIMO TEMPO, ANCONA-LUCCHESE 0-0.

Minuto 45+1: Ammonito anche Russo, che aggancia da dietro Saco il quale stava fuggendo sull'out di destra.

Minuto 45: Due i minuti di recupero concessi.

Mentre il gioco è fermo per un infortunio ad Astrologo, arriva la notizia del raddoppio del Pescara sulla Fermana.

Minuto 39: Primo cartellino anche per l'Ancona: ammonito Martina per un intervento in ritardo su Guadagni.

Minuto 38: Primo ammonito dell'incontro: giallo ad Alagna per una trattenuta vistosa su Martina.

Minuto 38: Si fa vedere in avanti anche la Lucchese, con un tentativo in acrobazia di Russo all'altezza del dischetto del rigore, ma la sfera finisce abbondantemente sopra la traversa.

Minuto 37: Ci prova Spagnoli, che sale altissimo sul centro di Paolucci ma non riesce ad imprimere forza al suo colpo di testa, e Coletta blocca senza problemi.

Minuto 35: Dopo la fiammata iniziale, l'Ancona ha rallentato il ritmo ed il gioco procede senza particolari emozioni.

Intanto arriva la notizia del vantaggio al "Recchioni" del Pescara sulla Fermana. Con questi risultati, Ancona salva.

Minuto 19: A SEGNO SACO, MA IN FUORIGIOCO. Rete annullata ai biancorossi, per la posizione di offside del franco-maliano, che era stato puntuale nel correggere in rete un traversone dalla destra pennellato da Cella.

Si sblocca intanto il match tra Entella e Recanatese: passano in vantaggio i padroni di casa, che con una vittoria sarebbero salvi.

Minuto 10: Ancora Saco a farsi vivo nell'area toscana, sugli sviluppi del primo tiro dalla bandierina, ma l'inzuccata del centrocampista biancorosso non inquadra lo specchio della porta.

Minuto 8: L'Ancona mantiene costantemente il possesso, a spingere anche i difensori con Cella che dalla destra prova un traversone che si trasforma un tiro-cross il quale termina di poco sopra la traversa.

Da verificare anche l'assetto difensivo rossonero che è completamente inedito, visto che i toscani si schierano al "Del Conero" - almeno inizialmente - senza nessun centrale difensivo di ruolo, tra acciacchi, infortuni e squalifiche.

Minuto 1: SUBITO COLI SACO! Gatto in pressione ruba palla sulla trequarti, palla dentro l'area per Saco che a pochi metri da Coletta sbaglia il controllo e non riesce a battere a rete da posizione favorevolissima.

Bellissima la coreografia di una Curva Nord gremita, con il bandierone a coprire l'intero settore occupato dai tifosi biancorossi.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Cella, Pasini, Mondonico, Martina, Basso, Gatto, Saco, Cioffi, Paolucci, Spagnoli. All. Boscaglia

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, Agyemang, Clemente, D’Eramo, Giampaolo, Barnabà, Pellizzari, Radicchio, Barnabà, Moretti, Prezioso, Vogiatzis.

LUCCHESE: Coletta, Quirini, Alagna, Fazzi, De Maria, Cangianiello, Astrologo, Russo, Guadagni, Visconti, Yeboah. All. Gorgone (Squalificato)

A disposizione: Chiorra, Berti, Perotta,Toma, Rizzo Pinna, Tumbarello, Fedato, Djibril, Leone, Ndiaye, Magnaghi

Arriva per l’Ancona l’appuntamento con la salvezza. I biancorossi, davanti al pubblico del “Del Conero” ed al patron Tony Tiong venuto ad incitare il gruppo in questo match delicatissimo, cercano i tre punti buoni per tagliare il traguardo salvezza senza attendere eventuali buone notizie dagli altri campi. Di fronte ai dorici una Lucchese che ormai ha in cassaforte la permanenza nella categoria ma ha dovuto abbandonare propositi di play-off, sebbene la rosa allestita avesse l’ambizioni di entrare nel tabellone degli spareggi che mettono in palio un posto nella prossima Serie B.