Vigor Senigallia, gira tutto storto: a Campobasso terza sconfitta consecutiva

Un momento decisamente no, per la Vigor Senigallia. Ancora alle prese con una lunga serie di assenze, i rossoblù forniscono una buona prestazione a Campobasso, che però non basta da evitare la socnfitta. I locali si impongono 2-0, un punteggio severissimo per quanto visto in campo ed obbligano la formazione di mister Clementi a farei conti con il terzo passo falso consecutivo. Gara subito in salita. La Vigor perde un pallone a centrocampo, i locali ne approfittano e si fiondano verso la porta, con Di Nardo che insacca l’1-0. I rossoblù non accusano il colpo ma anzi, si scuotono. Iniziano a giocare, a mantenere il pallino, creando alcune situazioni che però non impensieriscono l’estremo difensore molisano. All’intervallo si registra l’ennesima sfortunata defezione: problema al costato per Broso, costretto a restare nello spogliatoio ed a lasciare il posto a Vrioni.

La ripresa si apre con un’occasione enorme per la Vigor: corner proprio di Vrioni, svetta benissimo Tomba che impatta ma un difensore salva sulla linea di porta. I rossoblù continuano a spingere, buona chance per Magi Galluzzi sporcata dal Campobasso, poco dopo serve un superlativo Esposito per deviare in corner la gran botta di Kerjota, a conferma di come da un po’ di tempo la fortuna non abbia intenzione di dare una mano ai ragazzi senigalliesi. Allo scadere, una Vigor alla continua ricerca del meritato pari viene punita da un contropiede perfetto del Campobasso, finalizzato da Lombari che fa 2-0 ma nato da un fallo evidente subito da Kerjota, non ravvisato dal direttore di gara.

Il Tabellino:

CAMPOBASSO-VIGOR SENIGALLIA 2-0 (1-0 p.t.)

CAMPOBASSO: Esposito, Bonacchi, Gonzalez, Nonni, Tordella (71’ Delgado), Ricamato, Maldonado, Abonckelet (73’ Abreu), Pontillo, Lombari, Di Nardo (88’ Rasi). All. Pergolizzi

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Scheffer (54’ Magi Galluzzi), Bartolini (86’ Beu), Marini, Pierpaoli (62’ Bucari), Tomba (85’ Casagrande), Kerjota, Mancini, Broso (46’ Vrioni), Baldini, Balleello. All. Clementi

ARBITRO: Pizzi (Bergamo)

ASSISTENTI: Tagliafierro (Caserta), Guerra (Nola)

RETI: 4’ Di Nardo, 89’ Lombari