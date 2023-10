Per la Vigor Senigallia un Campobasso vestito di nuovo. Broso: «Sarà battaglia»

Sarà una Vigor Senigallia con i...cerotti quella che affronterà la trasferta di Campobasso, valevole per la seta giornata del Girone F di Serie D. Match che assume contorni delicati per entrambe le formazioni: i molisani dopo una partenza sprint (quattro vittorie nelle prime quattro partite stagionali, due in campionato e due in coppa) hanno fatto i conti con una brusca frenata, che ha preso forma col pareggio contro l’Atletico Ascoli e le sconfitte al cospetto di L’Aquila e Roma City. I risultati negativi hanno portato ad una mini rivoluzione, con il divorzio dal mister Andrea Mosconi e dal direttore sportivo, Pino De Filippis, i cui posti sono stati presi rispettivamente da Rosario Pergolizzi (al suo esordio domenica, avendo diretto il suo primo allenamento giovedì) e da Sergio Filipponi.

I rossoblù, dal canto loro, affronteranno l’impegno disponendo regolarmente di Alessandro Tomba e dei centrocampisti Matteo Baldini e Giovanni Pierpaoli, ma hanno una lista infortunati particolarmente corposa. Sono infatti fuori gioco Pesaresi, Gambini, Capezzani e D’Errico, a cui si va ad aggiungere l’under Daniel Serafini fermato da problemi muscolari, e forse anche l’acciaccato Magi Galluzzi. Una situazione emergenziale, resa ulteriormente complicata dal cambio di guida tecnica ospite che potrebbe anche portare ad una modifica dell’assetto tattico dei molisani, visto e studiato dallo staff vigorino in occasione delle ultime uscite degli avversari.

A dare man forte alla squadra di mister Aldo Clementi ci sarà Antonio Broso, una delle new-entru nella rosa rossoblù, il quale pone in evidenzia il desiderio di riscatto di due squadre reduci da risultati negativi. «Ci attende una grande battaglia, in quanto loro, come noi, sono reduci da due sconfitte e vorranno riscattarsi sicuramente. Noi li rispettiamo, sapendo però che possiamo metterli in difficoltà giocando come abbiamo fatto in alcune precedenti uscite. Dobbiamo ritrovare la serenità di giocare con la mente libera, i risultati arriveranno. Come sto? Saltando il ritiro, è chiaro che sono un po’ in ritardo – spiega – e speravo che il debutto da titolare di domenica scorsa avesse potuto coincidere con una vittoria, ma non è andata così. Ho comunque retto bene i 90 minuti, mi ha fatto bene giocare e credo che la condizione possa solo che aumentare da qui in avanti».

Il match tra Campobasso e Vigor Senigallia avrà inizio alle 15 di domenica 15 ottobre, presso l’Avicor Stadium Selvapiana. Direzione di gara affidata ad Alessandro Pizzi di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Tagliafierro di Caserta e Gianluca Guerra di Nola.