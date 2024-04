Ancona-Lucchese, il commento di Boscaglia e gli highlights della gara

Il suo è stato un “Veni, vidi, vici”. Arrivato ad Ancona in prossimità della dirittura d’arrivo del campionato per raddrizzare una situazione complicata (secondo alcuni addirittura compromessa), Roberto Boscaglia ha apposto la sua firma in una salvezza diretta che effettua la tanto agognata sostituzione tra preoccupazione e sollievo. Ci ha messo esperienza, l’allenatore siciliano, maturata in tanti anni di panchina e fondamentale per intuire i fabbisogni del gruppo in tempi rapidi ed apportare le migliorie necessarie a correggere la rotta. Ha saputo conquistare in breve tempo fiducia e credito, tanto da essere individuato come la figura adatta su cui impostare la ripartenza dei biancorossi nella prossima stagione.

«Il merito va ai miei calciatori che ci hanno creduto – afferma il mister – e sono stati capaci di ribaltare la situazione trasformando in oro colato le indicazioni ricevute. Abbiamo disputato tre partite su cinque senza prendere gol, a Pontedera il secondo è arrivato alla fine e con il Sestri c’è stato un infortunio, e questo a dimostrazione della compattezza del gruppo. Ho sempre creduto nel raggiungimento dell’obiettivo, non fa parte di me avere dubbi, e non ho mai temuto di non farcela, altrimenti non sarei qui. In queste situazioni si plaude all’allenatore ma i meriti sono dei giocatori. Ho consegnato lo spogliatoio ai veterani e sono stati capaci di tirare su tutti. Da quando sono arrivato qui, il 25 marzo, ho fatto un mese di ritiro. Sono stato sempre chiuso in albergo, allenamenti a parte, lavorando dodici ore al giorno con il mio staff che ringrazio di cuore. Solo così potevamo farcela».

Boscaglia parla anche del match del “Recchioni”, che ha visto il Pescara straripare in cinquanta minuti spianando la strada alla permanenza nella categoria dell’Ancona, e del suo futuro che sembra proprio essere ancora legato al club dorico. «Il risultato della Fermana ha inciso – ammette il tecnico siciliano – le notizie del 3-0 del Pescara negli spogliatoi sono arrivate. Dopo un ottimo primo tempo abbiamo gestito la ripresa, era inevitabile. Non posso far altro che ringraziare i tifosi che in ogni partita sono stati straordinari. Ci hanno sostenuto sempre ed a fine partita è giusto che qualche volta ci siano stati malumori e che chiedano il rispetto della maglia, fa parte della normalità. Noi rappresentiamo una città, una tifoseria, una storia. Come i tifosi si identificano con la squadra noi dobbiamo farlo ancora di più. Ho un contratto ma questo è solo un particolare. Io qui sto bene, sento la fiducia della società. Resto una settimana, dovremo sederci e parlare non solo del contratto ma anche dei programmi. Ho comunque avuto un colloquio importante con il presidente Tiong, con cui dovremo discutere di alcuni aspetti».