Ancona, salvezza e così sia. Ma ora serve voltare (davvero) pagina

Tutto è bene quel che finisce bene. Serviva un successo contro la Lucchese per non correre rischi e mettere al sicuro la permanenza nella categoria, ma alla fine a dare la spinta finale all’Ancona in prossimità dello striscione del traguardo è stato il Pescara, sotto forma di vittoria al “Recchioni” contro la Fermana che, di fatto, ha reso totalmente ininfluente il risultato del match dei biancorossi contro i toscani. Soprattutto perché, dopo poco meno di un’ora di gioco, gli abruzzesi avevano già evaso la pratica segnando tre reti, oltretutto da difendere nella restante mezz’ora col vantaggio di un uomo in più.

Ma l’espressione “è finita, finalmente” sarebbe da pronunciare voltandosi indietro, e non ascoltando il triplice fischio di Fermo. Pensando cioè ad una stagione cominciata con un asterisco vicino all’obiettivo stagionale, che rimanda alla “annata di transizione” con cui era stato definito questo torneo, da affrontare con un gruppo che era stato etichettato persino migliore di quello che aveva terminato ai play-off nazionali il campionato 2022/23. Tre cambi di allenatore, con un Donadel che non ha saputo conferire un’identità alla squadra, un Colavitto partito bene ma spentosi nella fatal primavera che lo aveva già tradito in zona festività pasquali dodici mesi fa, per arrivare ad un Boscaglia il quale ha compiuto la missione assegnata. E che in poche settimane, pure con la spada di Damocle di una classifica preoccupante, si è anche preso la libertà di cambiare assetto e persino ruolo ad alcuni interpreti (Saco spostato più avanti, Cella dirottato a destra) indovinando le mosse, ma più in generale intuendo subito di ciò di cui quest'Ancona necessitava per intascare questa benedetta salvezza.

Ora, con i titoli di coda a seguire la dissolvenza in nero dopo il lieto epilogo (che tutto tutto lieto non è, come hanno scritto i tifosi, ma ci arriviamo), giunge il momento di voltare pagina. Lo ha scritto anche la società, d’altronde, con quel “RiCominciamo” subito postato sui social a salvezza acquisita che sembra proprio suggerire un repentino cambio di pagina per cominciare a redigerne una nuova. E in fondo, il materiale nemmeno mancherebbe: pensando ad esempio alla difesa, con Perucchini, Mondonico, Cella (magari nella sua nuova veste di laterale), Martina, Agyemang, il rientro dal prestito di Camigliano e la conferma – che in molti sperano – di Pasini, la base di partenza per il pacchetto arretrato sarebbe interessante, pensando anche al rinnovo di Paolucci a centrocampo (Saco sembra invece destinato in B) e sperando che Spagnoli non migri verso altri lidi. Valutazioni premature, ci mancherebbe, perché in fondo ancora il direttore sportivo non c’è, così come non è visibile la fumata bianca che sancisca la permanenza di Boscaglia, assolutamente auspicabile.

Ma prima di parlare di mercato, è il caso di fare luce sul futuro del club. Che non significa alzare gli abbaglianti con frasi ad effetto pronunciate in conferenza stampa, ma più sobriamente eliminare quei pericolosi coni d’ombra che sono preoccupanti tanto quanto sconfitte e prestazioni negative. Ben venga la chiusura dell’accordo per il centro sportivo, mattone importante da porre per edificare un avvenire solido, ma nel breve termine servirebbe anche chiarezza su ruoli, competenze e responsabilità per evitare situazioni come una punta sfuggita al mercato di riparazione per una firma mancante giunta in ritardo o la presenza-assenza (l’ordine è modificabile a piacimento) di un supervisor dell’area tecnica - elemento non di secondaria importanza in un organigramma - che è progressivamente scomparso dai radar.

Ecco, ora che le paure sono state scacciate e sarà ancora Serie C, magari l’idea di una bella assemblea pubblica, di un incontro con il popolo biancorosso che è l’unico vero vincitore di questa stagione (5600 persone l’ultima di campionato al “Del Conero” sono tanta roba, in relazione alla qualità dell’annata disputata), sarebbe cosa buona e giusta. Se è davvero “Noi & Voi” come più volte rimarcato, se si vuole riCominciare, farlo così sarebbe un primo passo gradito. Perché la Curva Nord lo ha scritto su uno striscione a fine incontro: “ È finito questo tormento, Tiong e giocatori che vi sia di insegnamento, questa tifoseria va sempre onorata, dalla prima all’ultima giornata”. Una maniera elegante per spiegare di come sia necessario fare tesoro degli errori commessi, per non commetterli più. A buon intenditor, poche parole. E che lascino subito il posto ai fatti. E buona salvezza a tutti.