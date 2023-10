Chieti, micidiale uno-due: nel quarto d'ora finale Vigor trafitta da Forgione e Fall

La Vigor Senigallia conosce la prima sconfitta stagionale in campionato, al termine di un big match equilibratissimo. I locali si impongono 2-0, all’inglese, aprendo e chiudendo la contesa nei minuti finali, sfruttando in ambedue le circostanze una palla inattiva. Mister Aldo Clementi deve fare i conti con diverse assenze, ma l’atteggiamento dei rossoblù è quello giusto, soprattutto nella prima frazione. Poche emozioni da registrare, si gioca sui nervi. L’occasione del possibile vantaggio capita a Magi Galluzzi, gran colpo di testa da corner ma la sfera sorvola di poco la traversa. Nella ripresa, Clementi manda in campo dall’inizio Bucari e Marini, out Bartolini e Tomba. Allo scoccare dell’ora di gioco, invece, capitan Pesaresi esce malconcio, toccandosi il ginocchio: dentro Broso, con l’auspicio che non sia nulla di grave per il centravanti rossoblù.

La gara entra nel vivo, e fa registrare un’enorme occasione per la Vigor: Kerjota inventa, pesca Balleello che in area di rigore sterza e calcia, miracolo di Serra. Nel miglior momento della squadra senigalliese, passa il Chieti, con Forgione che insacca sugli sviluppi di un corner. Serve poco dopo un super Sarti per neutralizzare la botta sicura di Barlafante da pochi metri. Ancora un calcio d’angolo però chiude la contesa, questa volta è Fall ad anticipare tutti e 2-0. Finisce così. Big match caratterizzato dagli episodi, che premia i padroni di casa ora al comando della classifica a quota 10 punti, virtualmente insieme al Fossombrone, se dovesse vincere il ricorso. La Vigor non esce affatto ridimensionata, in quanto i rossoblù si sono giocati alla pari la posta in palio, restano a quota 7 e già domenica proveranno a rifarsi: arriverà l’Aquila al “Bianchelli”.

Il Tabellino:

CHIETI-VIGOR SENIGALLIA 2-0 (0- 0 p.t.)

CHIETI: Serra, Conson, Postiglione, Forgione (85’ Mercuri), Masawoud, Diambo (62’ Barlafante), Ardemagni (57’ Fall), Gatto (70’ Mancini), Laziz, Mazzei, Di Sabatino (94’ Benigni). All. Chianese

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Mori, Bartolini (46’ Bucari), Galluzzi, Pierpaoli (83’ Vrioni), Tomba (46’ Marini), Kerjota, Mancini, Pesaresi (58’ Broso), Baldini (63’ Capezzani), Balleello. All. Clementi

ARBITRO: Velocci (Frosinone)

ASSISTENTI: Scionti (Roma1), Rosati (Roma2)

RETI: 77’ Forgione, 84’ Fall