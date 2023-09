Pesaresi decide dal dischetto, La Vigor Senigallia batte il Matese e sale in vetta

Pochi pericoli e tanta determinazione, la Vigor Senigallia sconfigge il Matese. Allo stadio “Bianchelli” i rossoblù iniziano il match cercando di imprimere il proprio gioco, partendo concentratissimi sin dalle prime battute. Alla squadra allenata da mister Aldo Clementi basta il penalty siglato da capitan Pesaresi per trionfare 1-0.

Nei primi due minuti di gioco la Vigor crea subito un paio di occasioni per poter passare in vantaggio, prima con Pesaresi imbeccato in profondità e poi con Kerjota che con il mancino impegna l’estremo difensore del Matese. Dopo un avvio di frazione a chiare tinte rossoblù, il club campano prova a reagire soprattutto in contropiede. Intorno al 30’ Napoletano costringe Sarti alla grandissima parata per mantenere la propria porta inviolata. Sugli sgoccioli del primo tempo Kerjota si inventa una giocata sulla destra che porta alla conquista del calcio di rigore trasformato al 43’ da Pesaresi.

L’avvio del secondo tempo porta la Matese a dover provare a spingere per cercare di rimettere in parità il match, ma le occasioni migliori cadono tra le fila dei giocatori di casa. Nello specifico Pesaresi flirta due volte con la doppietta, Balleello e Bartolini calciano fuori da buona posizione. Sul finire dell’incontro calano inevitabilmente i ritmi, ma la Vigor Senigallia riesce a gestire l’1-0 senza particolari affanni. I tre punti conquistati oggi permettono ai ragazzi guidati dal tecnico Clementi di raggiungere quota 7 punti in classifica, ritrovandosi in testa insieme a Sambenedettese, Campobasso e Chieti. Quest’ultimo sarà proprio il club da dover affrontare nel prossimo turno del girone F di Serie D, in una trasferta decisamente ostica.

I Tabellini:

VIGOR SENIGALLIA-MATESE 1-0 (1-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Mori, Bartolini, Magi Galluzzi, Gambini, Tomba, Kerjota (91’ Vrioni), Mancini (78’ G. Pierpaoli), Pesaresi (78’ Broso), Baldini, Balleello (70’ Serfilippi). All. Clementi

MATESE: Palombo, Adamo (46’ Setola), Langellotti (79’ Passewe), Ricciardi (65’ Orlando), Gagliardini, Guarino (70’ Santoni), Bracaglia, Gomis, Iacovoni (65’ Lesi), Napoletano, D’Andrea. All. Urbano

ARBITRO: Pasquetto (Crema)

ASSISTENTI: Spoletini (Rieti), Zugaro (L’Aquila)

RETE: 43’ Pesaresi su rig.