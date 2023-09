Vigor Senigallia, Kerjota non si fida: «Matese squadra tosta»

Dopo il pirotecnico pareggio sul campo del San Nicolò Notaresco, la Vigor Senigallia torna davanti al proprio pubblico. Nel terzo impegno stagionale casalingo (considerando anche il derby perso in Coppa Italia contro il Fano), i rossoblù si troveranno di fronte un Matese col dente avvelenato. I biancoverdi sono fermi al palo in classifica, a quota zero nella casella dei gol segnati ed oltretutto fuori dalla coppa di categoria per effetto del 3-0 subito ad inizio mese sul campo del Casalnuovo. Lecito pertanto attendersi una formazione campana desiderosa di sbloccarsi e risalire la china. Ed è Sabah Kerjota a mettere in guardia l’ambiente sulle insidie che il match potrebbe riservare: «Dovremo giocare il meglio possibile per centrare il risultato auspicato da tutti. Loro sono tosti, veramente tosti. Noi la prepareremo al meglio, sperando che vada come ovviamente desideriamo».

Kerjota torna anche sul 4-4 della scorsa giornata, nella quale ha messo a segno una doppietta. «E’ stata una gara combattuta, strana, un 4-4 non capita spesso. A inizio stagione però, quando non sei al massimo della forma, possono venir fuori anche queste partite. Siamo andati due volte in svantaggio nella ripresa, quindi il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo riacciuffato due volte gli avversari. Potevamo vincerla addirittura alla fine, peccato, ma avevamo già segnato quattro reti, ci può stare. Cerchiamo di migliorare ogni allenamento, facendo il meglio possibile. L’obiettivo primario è tornare a giocare il pallone molto di più, come siamo abituati a fare, a Notaresco è mancato un po’ questo».

L’occhio va anche ai primi riscontri che questo Girone F ha fornito. «E’ un campionato complesso, nel quale siamo consapevoli di poterci stare tranquillamente, dicendo la nostra. Tra le favorite vedo Sambenedettese, Chieti, Campobasso, Roma City e Riccione. Parliamo di squadre che hanno investito molto, ma noi non siamo dietro a nessuno, vedremo chi riuscirà a fare meglio». La gara tra Vigor Senigallia e Matese si disputerà domenica 24 settembre con fischio d’inizio previsto per 15. Il match sarà diretto da Giacomo Pasquetto di Crema, assistito da Angelo Spoletini di Rieti e Federico Zugaro de l’Aquila.