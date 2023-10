Vigor, dopo tre sconfitte serve il cambio di marcia: al "Bianchelli" c'è il Monterotondo

La Vigor Senigallia vara l’operazione riscatto. Necessaria, come del resto richiede la classifica che vede i rossoblù stazionare nella metà inferiore, e senza possibilità di essere rimandata, considerando i tre k.o. subiti contro Chieti, L’Aquila e Campobasso maturati senza realizzare reti. Soprattutto nell’ultima uscita la formazione di mister Clementi non ha demeritato, mancando però di efficacia sotto porta, carenza che è stata pagata a caro prezzo come conferma il ds Roberto Moroni. «La partita di Campobasso – spiega il direttore sportivo dei rossoblù, Roberto Moroni – è stata ovviamente condizionata dal gol subito dopo pochissimi minuti, che ha cambiato le carte in tavola. Secondo me, è stata una gara giocata molto bene. La Vigor è stata in partita per tutti i novanta minuti, sfiorando più volte il gol del pari in situazioni che dovevamo sfruttare in modo diverso. Poi è arrivato il raddoppio in contropiede, ma credo sia regnato l’equilibrio per tutta la partita».

La partita si giocherà anche sul...fronte infortunati, visto che gli imprevisti di carattere fisico occorsi a diversi giocatori hanno obbligato la Vigor a modificare regolarmente il proprio assetto, sebbene l’orizzonte sembra schiarirsi. «La situazione riguardante gli infortuni – dice Moroni – sembra che stia rientrando pian piano. Speriamo di avere a disposizione per domenica Gambini e Pesaresi, a differenza dello scorso weekend. Pensiamo di recuperare anche Broso, uscito malconcio a Campobasso. Per quanto riguarda gli altri, ci sarà da aspettare».

In merito al Monterotondo che si presenterà in riva all’Adriatico (uscito di scena dalla coppa di categoria in settimana, battuto dal CynthiAlbalonga dopo i tiri dal dischetto), si osserva come la squadra laziale attraversi un periodo positivo, ed a parte il k.o. contro l’ancora imbattuto Fossombrone nell’ultimo mese ha superato gli ostacoli L’Aquila e Vastogirardi, e pareggiando nelle Marche con l’Atletico Ascoli. «l club laziale è reduce da risultati veramente positivi. Parliamo di una squadra molto giovane e veloce, che sta vivendo un buon momento. Servirà la massima attenzione, come in ogni gara di questo campionato». Il match tra Vigor Senigallia e Real Monterotondo si giocherà al “Bianchelli”. Il fischio d’inizio è previsto per le 15 e verrà dato dal signor El Ella di Milano, che dirigerà il match con la collaborazione di Filippo Todaro di Finale Emilia e Beatrice Toschi di Imola.