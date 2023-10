Portuali, ritorno da Tavullia a mani vuote: Passeri mette le ali al Valfoglia

Dopo i blitz di Pesaro e Marina di Montemarciano, i Portuali incappano nella prima sconfitta esterna in campionato. La battuta d’arresto si consuma nel finale per i “Dockers”, che tornano da Tavullia a bocca asciutta: la spunta il Valfoglia con un colpo di testa di Passeri, che vale l’1-0 decisivo. Si combatte, molto, a centrocampo nella prima frazione di gioco. Che scorre via con le due occasioni più limpide capitate ai Dockers: quella di Severini, che riesce a concludere di piede in una mischia ma il tiro viene salvato sulla linea dalla difesa, e un’altra di Lazzarini, abile ad anticipare sul primo palo e a deviare il traversone di Candolfi, con la palla che sfila fuori.

Nella ripresa l’approccio dei pesaresi è determinato e crea qualche grattacapo ai ragazzi di Ceccarelli, che tutto sommato – però – riescono a tenere il campo. Quando la partita sembra destinata a terminare pari, nell’ennesimo calcio d’angolo Passeri svetta in area di rigore e trafigge Agostinelli. L’assalto dei Portuali non produce gli effetti sperati e, così, i Dockers conoscono il secondo stop di un campionato più che mai equilibrato: la vetta, infatti, resta distante soltanto tre punti. Prossima fermata sabato alle 14.30 in casa contro l’Osimo Stazione.

Il Tabellino:

VALFOGLIA-PORTUALI ANCONA 1-0 (0-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi (49’ Morbidi), Cenciarini, Fraternali (69’ Cirulli), Passeri, Balducci (69’ Pagnello), Ricciotti (89’ Fronzi), Scoccimarro, Tatò (75’ Carboni), Diomede, Bartomioli. All. Renzi

PORTUALI DORICA ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (87’ Giampaoletti), Savini, Severini, De Marco (75’ Venanzi), Sassaroli (63’ Pascali), Gioacchini, Mascambruni, Lazzarini (53’ Marzioni). All. Ceccarelli

ARBITRO: Domizi (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Micheli (Jesi)

RETE: 83’ Passeri