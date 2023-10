Il Barbara Monserra non carbura, al Marina basta un guizzo di Gagliardi

Il Marina conferma la sua vocazione “esterna”, cogliendo la seconda vittoria consecutiva fuori casa e mantenendo la porta inviolata dopo tre match in trasferta. Per il Barbara Monserra, ancora a secco di vittorie in campionato (quella del turno inaugurale è legata al controricorso presentato, in risposta a quello accolto dal Fabriano Cerreto che ha annullato l’1-0 sul campo), è una sconfitta maturata nella prima metà di gara, con la rete decisiva ospite a cui i gialloblù non sono riusciti adeguatamente a replicare.

Gara che parte su buoni ritmi, con i padroni di casa subito attivi: al 9’ bella palla di Nardone per Brega che solo davanti al portiere non inquadra il bersaglio, quindi due minuti più tardi ci prova Morsucci dalla lunga distanza ma Gasparoni è attento. Il confronto si stappa al 21’ sugli sviluppi di un’azione sulla sinistra: sul traversone c’è la deviazione di testa di Gagliardi che anticipa tutti e con un lob beffa Pigliapoco. I padroni di casa rispondono al 25’ con l’iniziativa di Castignani a beneficio di Calcina che da due passi non riesce a correggere in rete. Al 34’ proteste del Barbara per un presunto tocco di mano in area del Marina non ravvisato dall’arbitro che fa proseguire, e l’ultimo segmento del primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti. Nella seconda frazione la formazione di Giorgini controlla bene il gioco, senza concedere troppo, mentre il Barbara non riesce ad essere incisivo come nei primi 45’. Sono invece gli ospiti a disporre del match point per chiudere i conti, ma Gabrielli in contropiede fallisce il 2-0.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-MARINA 0-1 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Carbone, Omenetti (77’ Ubertini), Serpicelli, Morsucci, Calcina (46’ Togni), Brega (82’ Mastri), Nardone (87’ Bernardini), Castignani. All. Mancini

MARINA CALCIO: Gasparoni, Medici (82’ Droghini), Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gregorini (61’ Cucinella), Testoni (77’ Pierandrei), Piermattei (66’ Sabbatini), Rossini (61’ Gabrielli), Gagliardi. All. Giorgini

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Gorreja (AN), Giannoni (PU)

RETE: 21’ Gagliardi