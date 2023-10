Osimo Stazione, primo hurrà in campionato al "Bernacchia": 3-1 al Villa San Martino

L’Osimo Stazione riassapora la dolcezza della vittoria allo stadio “Bernacchia”. Contro il Villa San Martino, l’undici di mister Michettoni si impone per 3-1 nonostante l’uomo in meno a seguito dell’espulsione di Camilloni per fallo di reazione al 67’. Partita sofferta per i ferrai, che anche nei momenti più difficili non hanno mai mollato, né si sono disuniti. Due gol nei primi dieci minuti. Al 6’ è Camilloni a timbrare la rete su assist di Gyabaa, determinante anche nel secondo gol, appena quattro minuti dopo, di Mazzocchini. I biancoverdi si chiudono, lasciando che sia il Villa San Martino a provarci, e cerca di sfruttare al massimo le ripartenze. Ad accorciare le distanze però sono gli ospiti poco prima del duplice fischio del direttore di gara.

Il Villa San Martino, al rientro in campo, alza ulteriormente l’intensità, e con essa il baricentro, cercando in tutti i modi la via del pareggio, ma suda freddo su alcune ripartenze fulminee dei biancoverdi che impensieriscono più volte il perimetro controllato da Azzolini. Al 67’, il rosso diretto per Camilloni dà ulteriore vigore all’undici guidato in panchina da mister Pompei. Ma la diga dei padroni di casa è solida e riesce a reggere l’urto. E c’è spazio per un altro hurrà, al 5’ minuto di recupero, con Pizzuto, il quale fissa il punteggio sul definitivo 3-1 blindando così la seconda vittoria in campionato – che mancava da oltre un mese – che cancella anche gli ultimi due passi falsi consecutivi.

Il tabellino:

OSIMO STAZIONE-VILLA SAN MARTINO 3-1 (2-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani (81’ Gatto), Ippoliti, Gelli (46’ Giri), Gyabaa Douglas, Mazzocchini (26’ Boccolini, 90’ Karalliu), Camilloni, Pesaresi (58’ Caruso). All. Michettoni

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Bonci, Righi, Paoli, Cecchini (17’ Marinelli), Sensoli (74’ Pasini), Balleroni, Ascani, Tartaglia, Pantaleoni (83’ Giannelli), Bartolucci (41’ Pascucci). All. Pompei

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Meo (MC)

RETI: 6’ Camilloni, 10’ Mazzocchini, 41’ Tartaglia, 95’ Pizzuto