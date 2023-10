Patarchi fa allungare la Fermignanese: 1-0 all'Osimo Stazione che fallisce il rigore del pari

Sconfitta di misura per l’Osimo Stazione in casa della capolista Fermignanese. Una gara che Rinaldi e compagni hanno interpretato bene, lottando su ogni pallone senza alcun timore reverenziale, nonostante l’uomo in meno nel secondo tempo (espulso Strologo al quarto d’ora) e al cospetto di una vera e propria corazzata, messa comunque in difficoltà dai ferrai. Pesa come un macigno il rigore sbagliato da Camilloni nel secondo tempo che avrebbe potuto riaprire il match. La prima occasione è dei locali, con la conclusione da fuori area di Lucciarini che si stampa sul palo, ma la risposta ospite non si fa attendere con Camilloni che si mette in proprio e semina scompiglio senza riuscire però ad inquadrare lo specchio. La pressione costante dei pesaresi produce tuttavia la rete del vantaggio: su una punizione di Lucciarini, Patarchi raccoglie una sponda di Fraternali e infila di testa l’incolpevole Bottaluscio per l’1-0 con cui si va negli spogliatoi.

Comincia la ripresa, e l’undici di Michettoni ha subito fra i piedi la palla del pari: Gyabaa Douglas viene atterrato in area e sul dischetto si presenta Camilloni, ma il suo tiro viene respinto da Celato. L’Osimo Stazione non si perde d’animo, nemmeno quando su una ripartenza dei locali Strologo commetto il fallo sanzionato con il secondo giallo e va negli spogliatoi: si rende pericoloso con Gyabaa, reclama anche un altro penalty su una dubbia trattenuta, ma la pressione si affievolisce con il passare dei minuti. La Fermignanese può graffiare in contropiede, ma prima Izzo si vede annullare per off-side il 2-0, poi è il subentrato Di Simoni a peccare di altruismo davanti a Bottaluscio e l’occasione sfuma. Forcing finale dei biancoverdi generoso ma inutile: la Fermignanese difende l’1-0 e festeggia al triplice fischio la quarta vittoria, che conferma primo posto ed imbattibilità in campionato.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE-OSIMO STAZIONE 1-0 (1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini (90’ Volpini), Fraternali, Patarchi, Santi, Labate (12’ Cleri), Cinotti (93’ Ruci), Bozzi (81’ Di Simoni), Veglio (68’ Izzo). All. Fini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi (90’ D’Auria), Pizzuto (90’ Gelli), Staffolani, Strologo, Rinaldi, Gyabaa Douglas, Gatto (73’ Caruso), Mazzocchini, Camilloni (73’ Karalliu), Pesaresi. All. Michettoni

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Nazeraj (FM), Bejko (Jesi)

RETE: 30’ Patarchi