Il Moie fa festa con Mosca dal dischetto, Biagio al primo k.o. in campionato

Stecca la Biagio Nazzaro, che al “Pierucci” incassa la prima sconfitta in campionato, ed esulta il Moie che per effetto della quarta affermazione nel torneo aggancia la vetta assieme al Sant’Orso giustiziere della Fermignanese (squadra che, al pari di quella chiaravallese, aveva mantenuta l’imbattibilità nelle prime cinque uscite). Gara ben interpretata dall’undici di Rossi, che concede poco agli ospiti e colpisce ad inizio ripresa con il rigore di Mosca, il quale si rivelerà decisivo per l’assegnazione della posta in palio.

Primo tempo in cui si registra una fase di studio prolungata. Se a questo si aggiunge la grande accortezza da parte delle difese, precise nel non concedere spazi e respingere al mittente le iniziative avversarie, il risultato è una metà di gara con poche nitide occasioni per fare centro. Il Moie Vallesina è pericoloso con un Paolucci, il quale è chiamato a finalizzare una manovra corale ma si vede deviare la conclusione da un difensore chiaravallese. La risposta ospite è affidata a Montagnoli, che da posizione interessante calcia verso la porta non imprimendo però adeguata forza ed angolazione e non creando pertanto problemi ad Anconetani.

L’episodio chiave del confronto cade dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa: Rossetti va giù in area toccato da Brocani, e l’arbitro concede la massima punizione ai padroni di casa. Mosca dal dischetto non sbaglia e timbra così l’1-0. La Biagio prova a spingere alla ricerca del pari, ma senza trovare il guizzo necessario a riequilibrare la sfida. Al triplice fischio festeggia il Moie, che coglie la seconda vittoria consecutiva confermandosi tra le formazioni più in palla in questo primo mese di campionato.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-BIAGIO NAZZARO 1-0 ( 0 -0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (90’ Giampaoletti), Balducci, Marini, Pandolfi (70’ Costantini), Mosca (83’ Montesi), Rossetti (90’ Gueye), Sassaroli, Paolucci. All. Rossi

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Terranova (46’ Guerri), Agostinelli, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci (60’ Parasecoli), Cardinali, Giacconi (60’ Petoku), Coppari (60’ Canulli), Montagnoli. All. Domenichetti

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Bianchi (MC)

RETE: 50’ Mosca su rig.