Castelfrettese con la "pareggite": contro il Mondolfo quinto segno X in sei gare

È afflitta da pareggite la Castelfrettese, alla quinta ics in sei giornate. Compie un passo avanti l’Atletico Mondolfo Marotta che muove la classifica dopo il passo falso col Moie Vallesina. Privo dell’ex Simone e del classe 2004 Mosciatti, il tecnico biancorosso Fenucci ripropone il 2005 Ginesi nel tridente con gli altri due ex Rocchi e Beta. In mediana torna titolare Massimiliano Sampaolesi, mentre non cambia l’assetto della difesa proposta a Fabriano col capitano Bartolini di nuovo adattato come laterale destro. Orfano degli attaccanti Gambelli e Rragami, il mister ospite Sartini schiera Paolini punta centrale con Bertarelli e Pacenti a supporto. A sinistra rientra Gregorini, assente dalla prima giornata, mentre Tiriboco spinge sull’out opposto.

Il Mondolfo Marotta timbra il palo al primo affondo con l’inzuccata del difensore Rosati sulla punizione di Morganti. La Castelfrettese risponde col sinistro impreciso di Massimiliano Sampaolesi da posizione invitante sugli sviluppi di un corner di Capitani. Da una palla conquistata in mediana da Morganti nasce una ghiotta opportunità per Pacenti che angola troppo il rasoterra, mente Rocchi calcia a lato l’assist di Ginesi l’unica chance di un primo tempo privo di spettacolo. La ripresa si apre col vantaggio del classe 2005 Bertarelli che finalizza una ripartenza scaturita da una palla persa a centrocampo dai biancorossi. Il pari è sfiorato da Rocchi di testa su angolo di Massimiliano Sampaolesi che ispira anche il palo di Ginesi. L’1-1 arriva con la zampata dell’ex Beta sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti. Il sorpasso è evitato da Mattioli sul bolide di Rocchi e sul colpo di testa di Lucchetti.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE - ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 1-1 (0-0 p.t.)

CASTELFRETTESE: Sollitto, Bartolini, Capitani (57’ Mazzarini), Lucchetti, Y. Sampaolesi, Rango, M. Sampaolesi (78’ Felicissimo), Brunori, Beta, Ginesi (71’ Grilli), Rocchi. All. Fenucci

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Mattioli, Rosetti, Gregorini (65’ Orciani), Morganti, Rosati, Tamburini, Tiriboco (78’ Pompei), Creatore (71’ Marinò), Paolini, Bertarelli (75’ Paradisi), Pacenti. All. Sartini.

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Riggio (MC)

RETI: 50’ Bertarelli, 74’ Beta