Alla scoperta del Pineto, prossimo avversario dell'Ancona

Il Pineto ha appena mandato in archivio un 2023 definibile, al di là di ogni legittimo dubbio, come l’anno più esaltante della sua storia, cominciata nel 1962. Il club abruzzese si è infatti a fine estate presentato al via per la prima nel terzo livello del calcio nazionale, dopo oltre 40 stagioni passate nei dilettanti regionali. Un salto di categoria più volte provato nei tornei scorsi (un terzo, un quinto e due quarti posti in Serie D) e centrato al termine del campionato 2022/23 con la vittoria del Girone F, giunta dopo un serrato testa a testa con la Vigor Senigallia deciso negli ultimi 90 minuti di regular season. A completare il trionfo, la vittoria della Coppa Italia di categoria per il “doble” (4-2 al Giana Erminio, attualmente ottava nel Girone A di LegaPro) in una competizione che l’aveva al massimo raggiungere i quarti di finale.

Il cammino stagionale del Pineto è perlopiù costellato di pareggi (10 in 21 gare, solo la Vis con 11 nel girone B ne ha ottenuti di più) ma ha come caratteristica peculiare l’alto rendimento contro le attuali “big” del torneo. Solo la Torres, al “Vanni Sanna” di Sassari, è riuscita a prendere l’intera posta in palio nella sfida contro gli abruzzesi, che hanno invece imposto il segno X a Cesena, Perugia e Carrarese e battuto Pescara, Pontedera ed Arezzo. Dopo la sequenza di risultati utili consecutivi inanellata ad ottobre (tre pareggi e tre vittorie, tra cui anche l’1-0 del “Del Conero” nel primo turno di Coppa Italia) ed a cavallo tra novembre e dicembre (dieci punti in sei gare con l’aggancio al sesto posto), la squadra biancazzurra ha frenato la sua andatura. Non vince infatti dal 3 dicembre – 1-0 interno col Sestri Levante – ed è restata a secco contro Torres e Gubbio, tornando a muovere la classifica nello 0-0 dello scorso turno con l’Entella.

Locomotiva offensiva del Pineto è quell’Emilio Volpicelli già salito in doppia cifra per i gol realizzati (10 in 20 presenze più 2 assist) che si sta anche avvicinando al personal best in carriera in Serie C, costituito dai 14 centri con Matelica e Viterbese. Sono presenti sfumature...doriche nel cuore della retroguardia, governata da quel Simone De Santis lo scorso anno in maglia biancorossa, e nel pacchetto di mischia in cui agisce Luca Lombardi, nato ad Ancona e transitato nelle Marche per Pesaro e Recanati. Come del resto è marchiano il tecnico, il sangiorgese Daniele Amaolo, alla sua seconda esperienza tra i professionisti dopo quella del 2004/05 al Morro d’Oro ed un lungo vissuto calcistico sulle panchine di club della sua regione d’origine. Il mercato invernale ha invece portato in dote il centrocampista Daniel Sannipoli, oltre 100 presenze nel Trastevere di D e proveniente dall’Avellino in cui ha collezionato sedici presenze, dopo il buon campionato disputato in LegaPro lo scorso anno a Latina.