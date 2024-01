L'Ancona riabbraccia D'Eramo: «L'obiettivo? Rientrare e fare gol»

ANCONA – Torna per riprendersi, in cinque mesi, quello che la sfortuna gli ha tolto per anno. Ovvero il campo di gioco, la possibilità di dare il suo contributo alla squadra negatogli da un ginocchio che lo ha abbandonato proprio nell’ultima sfida di dicembre del 2022, come un beffardo regalo di Natale. Peraltro arrivato proprio nel suo periodo migliore della scorsa stagione con l’Ancona, dopo due gol (contro Alessandria e Recanatese) ed un assist contro il Rimini. Ma per Michael D’Eramo è giunto finalmente il tanto sospirato momento di rientrare, di mettere in un cassetto l’operazione e lunga riabilitazione, in mesi accompagnati dalla legittima preoccupazione di non riuscire ad essere più quello di prima. Ha riassaporato il piacere di un match giocando con la squadra Primavera, per dare sostanza “agonistica” al rientro nel gruppo della prima squadra, ed è pronto a posizionarsi di nuovo nella sua casella dello scacchiere di mister Colavitto.

“Sto bene – dice il centrocampista in conferenza stampa – e credevo che il test andasse peggio, invece mi sono sentito bene ed ero tranquillo. Posso dire di essere contento: più mi alleno, più faccio contrasti, più mi viene tutto naturale. C’è ancora un po’ di timore ma è normale, man mano tornerà la fiducia. Dall’iniziare a camminare all’iniziare a scendere le scale, è sempre stato un gradino alla volta. Grande merito va allo staff, perché questo percorso l’abbiamo intrapreso insieme. A giugno sono rimasto qui a Civitanova per fare riabilitazione con Gianni Secchiari, devo ringraziare lui e anche la società, che dal primo giorno mi è rimasta vicina e non mi ha fatto mai mancare nulla. Quando non riuscivo a guidare il club mi ha messo a disposizione un ragazzo che mi veniva a prendere e mi portava a fare riabilitazione».

Le riflessioni di D’Eramo spaziano dal mercato («Felice che siano tornati Moretti e Mondonico con cui ho vissuto insieme tutto l’anno scorso, ci daranno una grossa mano, ma spero di poter essere un buon “acquisto di gennaio” anche io») alla situazione attuale della squadra. «Secondo me non meritiamo questa classifica – spiega – ma in questo momento ci sta girando tutto male, però siamo convinti che possiamo risalire e dobbiamo farlo tutti insieme perché le qualità le abbiamo. Quanto ti trovi in queste situazioni subentra anche il fattore mentale, un episodio va a tuo sfavore. Dobbiamo avere la forza di rialzarci e di remare tutti dalla stessa parte, come stiamo facendo in allenamento – prosegue D’Eramo – e riusciremo a risalire ed a toglierci soddisfazioni, prima per noi e poi anche per tutta la piazza, che se lo merita. Ora ci attende una partita complessa: il Pineto è una formazione che ha qualità ed è serena per la situazione di classifica. In questo momento noi siamo in zona playout ma se dovessimo vincere andremmo a -3 da loro, che sono in zona playoff. Dobbiamo vederla come un’opportunità per avvicinarci». Ed oltre all’obiettivo di squadra, ce n’è uno anche personale «Entrare. E fare gol...».