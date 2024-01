Un ex Ancona come preparatore dei portieri della Roma: De Rossi chiama Simone Farelli

Gli sarà commissionato il compito di vigilare su Rui Patricio e Svilar, demandati a proteggere l’incolumità della porta giallorossa. Un incarico di responsabilità per Simone Farelli, che alla soglia dei 41 anni vivrà una sfida importante nel suo percorso professionale, arrivata dopo l’esonero di José Mourinho sostituito da Daniele De Rossi, il quale lo ha scelto come preparatore dei portieri fino alla fine della stagione corrente. Ma il suo vissuto calcistico indossando i guantoni ha anche contemplato un passaggio in riva all’Adriatico, durante il quale ha timbrato alcune presenze con la maglia dell’Ancona, all’epoca militante nel Girone B della Serie C1.

Era la stagione 2006/07, quando Farelli arrivò a fare da secondo a Davide Morello e si ritrovò invece a difendere in qualità di titolare la porta biancorossa, collezionando alla fine 17 presenze – con sei clean sheet – per circa 1500 minuti di utilizzo e 23 reti subite. La sua carriera, che lo ha visto crescere nelle giovanili del Siena e scendere in campo anche in Serie B, si è poi conclusa alla Roma, che lo ha chiamato dapprima per ricoprire il ruolo di terzo portiere quando ormai, svincolato è senza contratto, era prossimo alla decisione di appendere le scarpette al chiodo, come riserva di Pau Lopez e Mirante nel campionato 2020/2021. Quindi il passaggio ad allenatore dei portieri, dapprima nel settore giovanile giallorosso (con una parentesi in prima squadra per sostituire causa indisponibilità Nuno Santos, fidatissimo elemento dello staff di Mourinho) ed ora in prima squadra, chiamato da Daniele De Rossi che ha assunto il ruolo di guida tecnica dei giallorossi fino alla fine della stagione.