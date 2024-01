Eduard Dutu sul piede di partenza: imminente il passaggio alla Virtus Francavilla

Sembra ormai aver imboccato la dirittura d’arrivo l’avventura di Eduard Dutu in riva all’Adriatico. Il difensore proveniente dal vivaio della Fiorentina, giunto in Ancona a luglio 2023 per potenziare il pacchetto arretrato della formazione biancorossa, è infatti prossimo al trasferimento, anche in considerazione del ritorno di Mondonico che andrà ad assottigliare ulteriormente lo spazio a disposizione del ventiduenne centrale italo-rumeno. Leader della pluridecorata formazione viola Primavera, con un vissuto calcistico che aveva contemplato le esperienze in categoria a Montevarchi e Gubbio, dopo i problemi alla coscia di inizio settembre ha esordito a Cesena trovando poi con Donadel all’inizio costantemente spazio da titolare nella retroguardia a tre del mister veneto, per poi scivolare in panchina dove è restato con l’arrivo in panchina di Gianluca Colavitto, il quale gli ha sistematicamente preferito Cella e Pellizzari come coppia centrale della difesa a quattro.

Sette presenze, sei delle quali dall’inizio, e 500 minuti complessivi di utilizzo con la maglia dell’Ancona per Dutu, per cui si profila una nuova sfida sempre targata LegaPro. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dovrebbe infatti essere ufficializzata a breve l’operazione che lo porterà ad accasarsi alla Virtus Francavilla, squadra pugliese che milita nel Girone C ed attualmente al terzultimo posto in classifica. Il club biancazzurro sta infatti operando sul mercato per garantire a mister Occhiuzzi un buon numero di innesti, volti a potenziare la rosa e tagliare così il traguardo salvezza.