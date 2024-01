L'Ancona si rifà il trucco in attacco: torna Moretti ed arriva Giampaolo

Da difesa e centrocampo (con gli ingaggi di Mondonico e Prezioso) all’attacco nuovamente nel segno della continuità, ma anche della novità. L’Ancona prosegue nella sua campagna di rafforzamento e puntella il reparto offensivo con un gradito ritorno ed una “new-entry” che però conosce bene il territorio marchigiano. Il club comunica infatti di aver perfezionato gli ingaggi di Federico Moretti e Daniel Giampaolo, i quali si sono legati a titolo definitivo alla società biancorossa fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo. Due pedine duttili, fruibili in tutto il fronte offensivo, che pertanto amplieranno il ventaglio di soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

Quello di Moretti è, per l’appunto, un ritorno in un ambiente che lo aveva visto protagonista nella passata stagione. Agli ordini di mister Colavitto, la punta abruzzese aveva trovato lo scorso anno adeguata continuità di rendimento, scendendo in campo per ben 22 volte dal primo minuto e chiudendo l’annata 2022/2023 con quattro reti e cinque assist al suo attivo. In estate ha poi preso forma il passaggio al Brindisi, formazione attualmente penultima nel Girone C di Lega Pro, nella quale Moretti è stato sfruttato perlopiù come arma nel corso della gara, essendo stato schierato appena quattro volte nell’undici iniziale. «Sono felice di essere ritornato – dichiara Moretti – e nei mesi scorsi non me ne sarei mai voluto andare, soprattutto dopo aver svolto tutto il ritiro estivo. Speravo di poter tornare, ed è successo. Non sono spaventato dalla classifica, con la giusta mentalità avremo modo di risollevarci comportandoci da vera Ancona. Il campionato è come sempre difficile, ma nella seconda parte del torneo proveremo ad essere protagonisti».

Arriva invece da una diretta concorrente dei dorici Daniel Giampaolo, 28 anni compiuti lo scorso ottobre, proveniente dalla Recanatese. Nelle ultime due stagioni, tra Serie D e LegaPro, ha messo a segno 15 reti e 10 assist, mentre in quella attuale ha collezionato poco più di 600 minuti sul rettangolo di gioco tra campionato e coppa di categoria. Nel suo curriculum figura anche l’esperienza in Serie D con il Castelfidardo, nel torneo 2020/2021, nel quale era salito in doppia cifra per gol realizzati. «Avevo desiderio di mantenere la categoria – spiega Giampaolo – e quando si è aperta la possibilità di approdare ad Ancona, una piazza che mi ha sempre affascinato, non ho esitato. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, sono a disposizione di mister Colavitto».