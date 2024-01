Ancona, a volte...rientrano: Mondonico e Prezioso di nuovo in biancorosso

L’aver parlato, in merito all’argomento mercato, di profili già conosciuti da mettere nel mirino per potenziare la rosa non era evidentemente un riferimento puramente casuale. Sono infatti due...cavalli di ritorno quelli che andranno a rimpolpare il roster dell’Ancona, mettendosi subito a disposizione del tecnico Colavitto. Che già dalla prossima partita potrà nuovamente contare su Davide Mondonico e Mario Prezioso, i quali sono stati già annunciati dal club come primi due colpi della sessione invernale di trattative.

Mondonico, difensore centrale che ha compiuto lo scorso maggio 26 anni, si è legato alla società dorica con un contratto a titolo definitivo fino a giugno 2025. Aveva lasciato l’Ancona in estate, trasferendosi al Renate – compagine militante nel Girone A della LegaPro – dove ha trovato un impiego a “singhiozzo”, scendendo in campo nove volte nell’undici iniziale, mentre si era rivelato uno dei fedelissimi del “Comandante” Colavitto nella passata stagione, nel corso della quale per ben 28 volte era stato inserito dal primo minuto di gioco. «Sono tanto contento di essere ritornato – ha detto - e mi era dispiaciuto tanto in estate di lasciare il gruppo. In questi mesi i rapporti hanno continuato ad esserci con molti compagni, a conferma di quando fossimo legati. Non sono preoccupato della classifica, sono convinto che ci risolleveremo. Il sistema di gioco del mister lo conosciamo bene, parto molto carico e non vedo l’ora di iniziare»

Gradito ritorno in riva all’Adriatico anche per Mario Prezioso, che al pari di Mondonico aveva lasciato il club biancorosso qualche mese fa. Poca fortuna nella sua avventura al Potenza, con appena 402 minuti di utilizzo nel girone C di LegaPro, ma il centrocampista campano classe 1996 era stato uno degli artefici della galoppata dell’Ancona nella fase positiva dello scorso campionato (titolare fisso da ottobre a marzo), prima di trovare meno spazio sul finire del torneo 2022/2023 con l’arrivo di Donadel in panchina. «Questa è una piazza piena di storia, affascinante, calorosa con una tifoseria che sa trascinarti – commenta a caldo Prezioso, che torna a vestire il biancorosso con la formula del prestito fino a giugno 2024 – e l’ho riscontrato lo scorso anno, sarà così anche da qui al termine del campionato. Sono a disposizione del mister, mi farò trovare pronto quando il mister lo riterrà opportuno».