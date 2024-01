Ancona Women, a Natale...vacanze romane. Bella esperienza con le pari età della Roma

In attesa di riprendere gli impegni agonistici nei vari campionati, per le ragazze dell’Ancona Women la sosta natalizia è coincisa con una bellissima esperienza, che ha avuto come location il quartier generale dell’As Roma. Una giornata intensa, quella vissuta dalle giovani biancorosse, che ha avuto come prologo la visita al Centro Olimpico del Coni, e successivamente l’arrivo al campo di allenamento del club capitolino per assistere alla seduta della formazione Primavera femminile giallorossa.

Anche il pranzo ha rappresentato un momento di condivisione e di conoscenza importante, visto che le ragazze dell’Ancona hanno avuto il piacere di incontrare a tavola le giocatrici della nazionale di volley femminile Under 18 e molti altri atleti. Quindi, è arrivato per le doriche il momento di misurarsi sui campi della Roma Academy – all’Acquacetosa Centro Calcio – contro le “lupacchiotte”: alle 14.30 sono scese sul rettangolo di gioco le ragazze del gruppo 2010/2011 contro le pari età giallorosse, quindi è toccato al gruppo dell’Under 17 allenato da Alessio Abram. Un’esperienza estremamente formativa, che ha arricchito non solo le giocatrici ma anche staff tecnico e dirigenziale, e che si è configurato anche come bellissimo regalo di Natale per il club che in questi giorni festeggia i suoi 23 anni di attività.