Vigor Senigallia, arriva il primo derby in campionato: trasferta ad Ascoli contro l'Atletico

Ritrovato il gol ed il successo, necessario per ripartire dopo tre k.o. consecutivi, la Vigor Senigallia cerca ora di cambiare passo anche lontano dal pubblico di casa. L’occasione per invertire un trend negativo (un punto in tre trasferte) è costituita dal primo derby stagionale in campionato, in programma ad Ascoli contro l’Atletico. Sfida che vede le due contendenti di fronte in un incrocio che negli ultimi sei anni si è ripetuto in tre categorie differenti: a maggio 2019 in occasione della finalissima del campionato Promozione (vinta 21- dai rossoblù a Tolentino), nel torneo 2021/2022 di Eccellenza (due pareggi) e quindi in questo Girone F di Serie D.

Un derby da prendere con le molle, quello contro i piceni. Perché i bianconeri di mister Pierozzi sono riusciti a rompere il ghiaccio ottenendo sette giorni fa la prima vittoria in campionato (dopo quella di misura contro il Fossombrone nel turno preliminare di Coppa Italia). Un successo di misura sul campo del Roma City che ha permesso ai piceni di staccarsi dal fondo della graduatoria dove ancora stazionano Termoli e Vastogirardi. Ma anche in quanto il tecnico rossoblù Aldo Clementi sarà ancora una volta alle prese con una situazione emergenziale, viste le assenze di D’Errico, Capezzani, Alessandroni, Sabattini ma anche del possibile forfait di Bartolini – stoppato da un problema muscolare – e di Alex Marini.

Sarà invece della partita Mateo Scheffer, la cui rete ha stappato la sfida contro il Monterotondo a pochi minuti dal suo ingresso, permettendo alla Vigor di tornare a festeggiare davanti ai propri tifosi. «Il gol di domenica? Era una gara complicata – dice il match winner nello scorso appuntamento al “Bianchelli” – abbiamo giocato bene e siamo riusciti a vincere, che era la priorità. Venivamo da tre sconfitte consecutive, conoscevamo bene il nostro momento. E’ stata una bella emozione segnare davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio. L’obiettivo di squadra è migliorare giorno dopo giorno: ora attende un altro match difficile, come tutti quelli che compongono il calendario, e cercheremo nuovamente di fare del nostro meglio per ripeterci». Il match tra Atletico Ascoli e Vigor Senigallia, in programma domenica pomeriggio al “Don Mauro Bartolini”, scatterà alle 14,30 e sarà diretto da Riccardo Boiani di Pesaro, che si avvarrà della collaborazione di Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata e Mario Cammarata di Nola.