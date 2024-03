Serviranno punti, ma sopratutto serviranno determinazione e cuore a questa Ancona. A richiederlo la classifica, quella precaria dei biancorossi e quella scintillante dell’avversario di turno, ovvero una Torres che ha a lungo battagliato con il Cesena tritatutto per un primo posto che ormai i romagnoli possono dire di aver messo in cassaforte. La squadra isolana punta ora a blindare la piazza d’onore, mentre i dorici – attesi dagli scontri diretti che decideranno la corsa salvezza – sono chiamati a dare risposte dopo il k.o. di Perugia contro la squadra più in salute dell’intero Girone B, forte dei suoi sei successi consecutivi. L’Ancona, con mister Noviello in panchina a rilevare lo squalificato Colavitto, si presenta sul rettangolo di gioco con la formazione annunciata alla vigilia: rientrano nell'undici titolare Giampaolo, Prezioso e Mondonico, Pasini in difesa al posto dello squalificato Marenco e preferito a Radicchio, Cioffi dentro dal 1'. Isolani con un'unica variante rispetto alle attese: nel pacchetto di mischia non c'è Cester, a cui è stato preferito Mastinu.

Le formazioni ufficiali:

ANCONA (3-5-2): Perucchini, Cella, Pasini, Mondonico, Clemente, Saco, Prezioso, Cioffi, Martina, Giampaolo, Spagnoli. All. Noviello (Colavitto squalificato)

A disposizione: Testagrossa, Vitali, Gatto, Energe, Agyemang, D'Eramo, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti, Basso

TORRES: Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zecca, Mastinu, Giorico, Zambataro, Scotto, Ruocco, Fischnaller. All. Greco

A disposizione: Garau, Lora, Rosi, R. Pinna, Cester, Siniega, Masala, Verduci, Nunziatini, Goglino, Petriccione, Rosi. All. Greco