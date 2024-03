Una...Torres altissima al cospetto dell'Ancona: al "Del Conero" si presenta la vicecapolista

Sette partite al termine, come sette sono i punti che separano l’Ancona da quella zona 40 la quale dovrebbe, condizionale d’obbligo, garantire la permanenza nella categoria. Spulciando il calendario, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile arriveranno i match che valgono un’intera stagione, ovvero gli scontri diretti contro Recanatese, Spal e Sestri Levante. Ecco perché una prestazione convincente con la vicecapolista Torres servirebbe a lanciarsi verso quegli impegni con maggiore fiducia e magari anche con un bottino di punti più rassicurante, perché il 33 segnato dalla graduatoria ora equivale ad un quartultimo posto che fa rima con play-out e tranquillizza poco.

Non ci sarà Colavitto in panchina – che ha ancora un turno da scontare – a guidare i dorici contro la squadra che, a suon di risultati, si è guadagnata a pieno titolo l’etichetta di rivelazione del Girone B alzando parecchio l’asticella delle ambizioni. E non c’è solo la classifica, però, a dare la misura della competitività della squadra isolana. Che, infatti, dopo l’inchiodata tra metà gennaio e metà febbraio (quattro sconfitte con dodici gol subiti ed una sola vittoria nel derby con l’Olbia) che ha agevolato l’allungo della capolista Cesena, ha ricominciato a macinare punti. Sono ben sei le vittorie consecutive – tra cui quelle con le big Pontedera, Perugia e Pescara – appena due in meno di quelle piazzate di fila nelle prime otto uscite stagionali che avevano garantito la leadership nel girone B. Tra le priorità dell’Ancona, anestetizzare la verve offensiva di Ruocco e Fischnaller, 23 reti in due, poco meno della metà di quelle finora realizzate dai sardi che collocano l’attacco rossoblù nella top five della categoria per numero di gol, ai piedi del podio occupato dal “solito” Cesena, Mantova e Pescara.

Le probabili formazioni

I problemi fisici di Paolucci e Pellizzari, uniti alla squalifica rimediata da Marenco, assottigliano le scelte soprattutto nel pacchetto arretrato che schermerà Perucchini. La riproposizione del 3-5-2 lancerà titolari Cella, il rientrante Mondonico e Pasini, sulle fasce agiranno a destra Clemente – in ballottaggio con Barnabà – e Martina sul versante mancino. Il pacchetto di mischia ritroverà Prezioso dal primo minuto, accanto a Saco e forse a Cioffi nuovamente impiegato in posizione più arretrata, oppure ad uno tra Basso e Gatto in un assetto più coperto. Il tandem offensivo dovrebbe prevedere Spagnoli in coppia con Giampaolo, con il sacrificio di Energe. In settimana, sperimentata anche la riproposizione della difesa a quattro, con Martina abbassato a sinistra sulla linea della retroguardia ed a destra Pasini, più Clemente messo esterno alto in un simil 4-4-2 e Cioffi dalla parte opposta.

La Torres si presenterà al “Del Conero” senza gli infortunati Fabriani, Kujabi e Sanat. La difesa a tre a protezione di Zaccagno tra i pali sarà con ogni probabilità formata da essere formata da Idda, Antonelli e Dametto, mentre a correre sui binari laterali saranno due tra Zabataro, Zecca e Liviero. Giorico e Cester sono i favoriti per agire nel cuore della mediana, con l’alternativa – anche a gara in corso – rappresentata da Mastinu, fruibile anche in posizione più avanzata dove però si dovrebbe sistemare capitan Scotto (già otto reti e tre assist in stagione). In avanti, spazio al tandem Ruocco-Fischnaller, con l’opzione Diakite pronto a dare man forte.

Ancona-Torres, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Torres, in programma domenica 17 marzo allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 14, e valevole per la trentaduesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Marco Emmanuele di Pisa, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Michele Piatti di Como e Nicola Morea di Molfetta. Quarto ufficiale: Lorenzo Moretti di Cesena.