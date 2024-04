Ancona, capitan Gatto fa...selezione all'ingresso: «Chi non crede alla salvezza si faccia da parte»

Quattro partite alla conclusione ed una salvezza ancora da rincorrere. Le ultime due gare interne disputate dall’Ancona avrebbero potuto forse regalare un finale di regular season meno sofferto, ma la mancanza di concretezza sotto porta sia con la Torres che nel match prepasquale contro la Spal obbligherà i biancorossi a stringere ulteriormente i denti, difendendo in primis quel sedicesimo posto che al momento garantisce la Serie C (grazie al distacco in termini di punti dall’Olbia penultimo). Nel frattempo, a confortare i dorici c’è la performance di buon livello offerta all’esordio del neo tecnico Boscaglia in panchina.

«Il mister è arrivato da poco – spiega – ed ha potuto lavorare poco con noi ma ci ha chiesto due-tre concetti che la squadra ha subito messo in campo. Mi fa piacere per la buona prestazione, è chiaro che questo rendimento deve continuare se non addirittura salire. Peccato per non averla vinta, però bisogna ripartire dalla prestazione fatta e dall’atteggiamento avuto anche da chi è entrato che ha dato una grossa mano. Abbiamo una partita fondamentale a Pontedera che dobbiamo vincere. E’ chiaro che quando hai delle occasioni e non le sfrutti c’è rammarico, ma non mi sento di poter dire nulla a Spagnoli, penso che bisogna fargli una statua per tutto quello che ha fatto in questa stagione. Ieri è capitato a lui, la prossima volta magari farà doppietta».

Gatto evidenzia anche quanto sarà importante approcciare in modo corretto alle sfide che separano l’Ancona dalla conclusione della stagione regolare. «Deve assolutamente esserci la convinzione che possiamo salvarci – dichiara il capitano dei biancorossi – e se a qualcuno dovesse mancare è giusto che si faccia da parte. Penso che sia stato ampiamente dimostrato, l’atteggiamento è stato propositivo ed era esattamente quello che ci ha chiesto il mister, di mettere in campo coraggio. Questo deve essere un punto di partenza per quanto riguarda la prestazione, è ovvio che i punti pesano e non aver portato a casa tre punti fa male e dispiace. Mancano quattro partite, noi dobbiamo pensare a una gara alla volta: adesso abbiamo il focus sul Pontedera e in settimana prepareremo sicuramente questa gara al meglio».