Ancona-Spal, il commento di Roberto Boscaglia e gli highlights della gara

Oltre 6000 persone, record stagionale per il “Del Conero”, per un unico urlo liberatorio che però resta però strozzato in gola. «Un bellissimo colpo d’occhio, ringrazio tutti i presenti perché per tutti i novantasei minuti hanno incitato la squadra: ho sentito una tifoseria fantastica», dice nel dopo partita Roberto Boscaglia, tecnico biancorosso che alla sua prima apparizione sulla panchina biancorossa muove la classifica con uno 0-0 che lascia però molto amaro in bocca. Il riferimento alle palle gol non capitalizzate non è puramente casuale, visto che l’Ancona contro la Spal ha creato ma non sfruttato diverse chance capitate sui piedi di Spagnoli e Prezioso, sbattendo contro un Galeotti superlativo nel tenere in piedi i biancazzurri. «Gli attaccanti sono così – commenta il mister – a volte fanno gol impensabili, altre sbagliano cose all’apparenza facili, ma Alberto ha fatto una partita meravigliosa e ha lottato come un leone. E’ un ragazzo intelligente, sa bene che sono situazioni che capitano. Il gol lo farà alla prossima».

Il tecnico siciliano nella conferenza stampa di fine gara fa riferimento alle scelte operate nell’undici titolare ed ai correttivi apportati in corso d’opera. «Martina aveva presa una botta venerdì con un piccolo ematoma, e non riusciva a correre, e Giuseppe (Agyemang ndr) sapeva che sarebbe potuto toccare a lui dal primo minuto. Ad oggi i ragazzi si sentono a loro agio con il 3-5-2, sono rimaste troppe poche partite per poter pensare di cambiarlo. Tenendo conto delle probabili defezioni che verranno a crearsi, questa è la struttura di gioco abbiamo. Ho fatto solo tre cambi perché siamo un po’ corti, avevo bisogno di uno come Gatto, che ha fatto molto bene il suo dovere: anche i subentrati si sono comportati bene».

Infine, Boscaglia fa una disamina della sfida con la Spal e volge lo sguardo alla classifica ed alle sfide che verranno, le quali emetteranno il verdetto stagionale. «L’Ancona è stata la squadra che ha creato di più nell’arco dell’intera gara – dichiara – e che avrebbe quindi nel complesso meritato di portare a casa i tre punti. Il bicchiere è mezzo pieno perché il punto è arrivato al termine di una prestazione importante, ed anche quella rabbia, sana, emersa a fine partita per non essere riusciti a fare bottino pieno è un segnale che il gruppo ci tiene ed ha il giusto atteggiamento. Chiaramente, bisognerà lavorare per superare quella difficoltà di andare a rete, che esiste e di cui mi sono accorto anche se sono appena arrivato: i gol spesso vengono anche dai centrocampisti e dagli esterni, nelle prossime settimane ci concentreremo anche su questo aspetto. Non dobbiamo per forza risolvere questo problema solo con gli attaccanti, possiamo fare male anche con chi arriva da dietro».

«Il destino è comunque nelle nostre mani – conclude Boscaglia – non in quelle di qualcun altro. La classifica può incidere sempre sulle prestazioni dei giocatori, ma noi dobbiamo pensare solo al campo, giocando senza l’assillo della vittoria, altrimenti diventa un grande problema. Se pensiamo soltanto a vincere, ci imbrigliamo: ognuno deve pensare a svolgere il proprio compito, aiutando anche chi è in difficoltà e io oggi questa cosa l’ho vista».