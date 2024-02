Prova a prendere campo il Rimini, dopo una prima metà di frazione decisamente di marca biancorossa e due nitide occasioni da rete costruite dalla formazione di mister Colavitto.

Minuto 26: Primo giallo anche per l'Ancona: ammonito Saco per un pestone su Langella. Era tra i diffidati, salterà la prossima partita.

Minuto 17: Primo giallo del match: ammonito Langella che ferma irregolarmente la ripartenza dell'Ancona stendendo Barnabà.

Minuto 15: Rimane a terra Agyemang, che supera con un tunnel Garetto il quale con una sbracciata - non fischiata dall'arbitro - lo colpisce al volto. Il laterale dorico prosegue comunque il gioco.

Minuto 11: COLOMBI ANCORA PROVVIDENZIALE! Gran palla di Spagnoli a beneficio di Cioffi, che si inserisce per vie centrali e si presenta a tu per tu con il portiere del Rimini che esce e respinge la sua conclusione rasoterra, troppo centrale.

Minuto 4: COLOMBI NEGA IL GOL A SACO! Su un pallone recuperato caparbiamente da Prezioso, il centrocampista franco-maliano calcia a pelo d'erba dal limite di sinistro, si distende l'estremo difensore dei romagnoli che devia verso il fallo laterale.

Minuto 2: SUBITO CIOFFI! Serpentina dell'undici biancorosso, che sguscia in area tra due avversari e mette in mezzo per Spagnoli a rimorchio, che però non arpiona il pallone.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Ancona a caccia del poker di risultati utili consecutivi (dopo i pareggi con Vis Pesaro e Carrarese ed il successo contro l’Olbia) in un match che riveste importanza essenziale nella rincorsa alla salvezza diretta. Di fronte un Rimini che a suon di vittorie ha rapidamente scalato la graduatoria, fino a posizionarsi nel gruppo di centroclassifica che aspira ad un posto nella griglia play-off. I biancorossi fronteggiano l’impegno con le assenze degli squalificati Clemente e Paolucci, e privi di Pellizzari stoppato da un problema al piede e Martina non al meglio.

Colavitto rispolvera pertanto Marenco nella retroguardia, Barnabà e Agyemang a tutta fascia e rilancia Cioffi a centrocampo, con Giampaolo in avanti al fianco di Spagnoli. Dalla parte opposta Troise arretra Megelaitis come esterno basso a destra per fare posto in mediana a Garetto a Sala che supporteranno Langella, e sceglie in difesa Gorelli in luogo di Gigli. Arbitra il signor Adolfo Baratta di Rossano (assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Giovanni Francesco Massari di Molfetta, quarto ufficiale: Andrea Sacco di Novara).

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Marenco, Barnabà, Cioffi, Saco, Prezioso, Agyemang, Spagnoli, Giampaolo. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Braghetti, Gatto, Energe, D’Eramo, Pasini, Radicchio, Vogiatzis, Moretti, Basso.

RIMINI: Colombi, Megelaitis, Gorelli, Pietrangeli, Tofanari, Sala, Garetto, Langella, Lamesta, Morra, Malagrida. All. Troise

A disposizione: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Delcarro, Cernigoi, Gigli, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Lepri.