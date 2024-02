Si allenava col Milan stellare, vestirà il biancorosso: per la difesa l'Ancona sceglie Pasini

Con il mercato degli svincolati ormai agli sgoccioli, l’Ancona va a puntellare un reparto difensivo che potrebbe restare orfano per alcune partite di Pellizzari, alle prese con un problema al piede. Il direttore sportivo Micciola ha così rivolto le sue attenzione ad un elemento di comprovata esperienza come Nicola Pasini, che proprio sul gong della finestra di trattative invernali ha risolto consensualmente l’accordo che lo legava al Vicenza, con cui militava dalla stagione 2018/19. Club che curiosamente era stato estremamente centrale nelle vicende biancorosse di mercato dello scorso gennaio, quando la dirigenza aveva bussato più volte alla porta del sodalizio veneto per Alex Rolfini.

Pasini, che il prossimo aprile compirà 33 anni, ha un vissuto calcistico particolarmente corposo nei professionisti. Il difensore centrale è cresciuto nelle giovanili del Milan, e nel corso della sua permanenza nel vivaio rossonero (in cui ha collezionato oltre 50 presenze con la Primavera) è stato anche convocato in prima squadra sia in Serie A che in Champions League, vedendo da vicino ed allenandosi con alcuni compagni di reparto che corrispondono al nome di Nesta e Thiago Silva. Quindi la partenza alla volta di Carrara, prima esperienza nei “pro” in Serie C, poi Spezia (cui ha esordito nel torneo cadetto), e successivamente Venezia, Pistoiese, Carpi e Bassano.

È però il Vicenza la squadra a cui Pasini si è legato per il maggior numero di anni, avendo vestito la maglia del “Lane” 121 volte tra Serie B e Lega Pro a cui vanno sommati i match nella Coppa di categoria. Dopo aver giocato la seconda parte della scorsa stagione in precarie condizioni fisiche, la pubalgia lo ha obbligato ad un periodo di stop, al termine del quale ha ricominciato ad allenarsi e successivamente ha deciso di rimettersi in discussione concludendo la sua avventura in Veneto e scegliendo una nuova sfida da raccogliere. Da qui la decisione di accettare la proposta dell’Ancona, a cui porterà in dote la sua esperienza – fatta di oltre 270 gettoni nei professionisti – e la conoscenza di un campionato in cui ha militato per diverso tempo.