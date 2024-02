Verso Ancona-Rimini, Colavitto deciso: «Servono assolutamente i tre punti»

Una striscia aperta di risultati positivi ed un Rimini da battere. Verte sul momento attraversato dalla “sua” Ancona e su un avversario contro cui è necessario fare il pieno di punti l’analisi di mister Colavitto alla vigilia dell’impegno del “Del Conero”. «I ragazzi meritavano una continuità di risultati – spiega il tecnico dei dorici – che non mi soddisfa pienamente a differenze del percorso sin qui portato avanti che considero positivo. Abbiamo subito delle batoste in alcune gare e sempre pagato a caro prezzo ogni minimo errore. Rimontare il risultato contro squadre in salute come la Carrarese fa aumentare l’autostima. Ma domani è un’altra partita, un altro avversario. Domani saremo in campo per una gara di una notevole difficoltà: bisogna assolutamente fare i tre punti, ai playoff non ci penso. Nella mia testa c’è solo il Rimini che è guidata da un bravissimo allenatore che ha fatto, insieme all’area tecnica, un grandissimo lavoro. Sono in fiducia e questo incide tanto in una stagione».

L’allenatore della squadra dorica parla anche dalla “new entry” in rosa, ovvero quel Nicola Pasini arrivato giovedì e pescato dalla dirigenza nel serbatoio degli svincolati. «A livello di curriculum non si discute – dice il tecnico – e ringrazio il club per questo innesto in difesa che ci permette di coprire il problema al piede che ha Pellizzari e con cui convive da un po’. E’ un profilo importante per la categoria, mi auguro che anche dal punto di vista umano ci dia un aiuto per queste ultime partite. Logicamente non sarà in campo dal primo minuto perché deve prendere confidenza con l’ambiente e con i compagni, ma è comunque a disposizione. Già dal primo allenamento mi ritengo soddisfatto».