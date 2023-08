Entusiasmo e gol nell'amichevole del "Giuliani": l'Ancona batte 2-1 i Portuali nel derby dorico

Dopo la parte di preparazione svolta a Cingoli, la città torna a riabbracciare l’Ancona. La squadra biancorossa aveva già avuto dimostrazione dell’affetto dei suoi tifosi in occasione dei test match disputati allo “Spivach”, ma la prima amichevole nel capoluogo – peraltro con i Portuali, in un derby tra le due principali realtà della città – ha avuto come cornice un pubblico numerosissimo, accorso al “Giuliani” di Torrette per stringersi intorno alla formazione di Donadel. La partita si è conclusa col punteggio di 2-1 per l’Ancona: dopo la fase di studio iniziale, si sono registrati alcuni spunti degni di nota. Ancona pericolosa in un paio di situazioni favorevoli che non sono state però adeguatamente capitalizzate da Energe e Cioffi. Sul lato opposto bravo Vitali a neutralizzare un paio di conclusioni. Nella ripresa, dopo la girandola dei cambi, biancorossi in vantaggio con Mattioli, abile a scartare il portiere e a depositare in rete. Poi, dopo una serpentina di Petrella in area di rigore, Lombardi dal dischetto manda il pallone all’angolino. Nel finale, gol di Polenta per i Portuali.

«Siamo una squadra giovane – dice Antonio Cioffi, attaccante campano tra le new-entry stagionali nell’organico biancorosso – e dobbiamo lavorare ancora per migliorare ma è normale che dopo tre settimane intense di allenamenti i carichi di lavoro si siano sentiti. Adesso abbiamo tre giorni di riposo per poi tornare ad allenarci con il massimo impegno. Sul valore della squadra sono tranquillo, sono convinto che possiamo disputare un’ottima stagione, però non guarderei troppo oltre: meglio concentrarci su una partita alla volta e cercare di ottenere sempre il massimo. Energe? Antonio lo conoscevo, è un ottimo calciatore, siamo amici. Quando eravamo nelle giovanili del Napoli lui si allenava prima di me, dopo entravamo noi sullo stesso campo e così ci incontravamo ogni giorno».

Cioffi si sofferma anche sulle sue caratteristiche. «Mi piace puntare l’uomo – spiega – dribblare, andare all’uno contro uno e calciare in porta, però sono a disposizione del nostro allenatore. Io sono un tipo ambizioso non ho timore dei confronti, voglio andare in doppia cifra. Questo per me può essere l’anno della svolta e lavorerò con il massimo impegno per dare il mio meglio per l’Ancona. Sono consapevole che se riesco a fare il salto di qualità, questo va a beneficio della squadra. Il pubblico? Quando ho saputo che sarei potuto venire qui non ho avuto esitazioni. Sono stato subito felice: mi piace la piazza, i tifosi sono gemellati con quelli del Napoli e mi sono subito sentito a casa. A me il tifo piace tantissimo, per un calciatore è importante sentirne il calore. Sono rimasto sorpreso dal vedere tutta quella gente per le amichevoli».