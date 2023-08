Ancona, pareggio 1-1 con il Corticella nell'ultima amichevole di Cingoli

L’Ancona conclude la serie di amichevoli a Cingoli con un altro pareggio, dopo quello a reti bianche nel test match al cospetto del Ravenna. Finisce 1-1 contro il Corticella, formazione emiliana militante nel campionato di Serie D, generosa nel tenere testa alla squadra di mister Donadel il quale, seguendo un protocollo già consolidato, ha dato spazio nei due tempi alla quasi totalità degli elementi a sua disposizione. In attesa di poter contare anche sul nuovo acquisto, il centrale difensivo classe 1997 ex Fermana, che ha firmato un contratto annuale e costituisce l’ultimo colpo in entrata della dirigenza dorica. Il primo tempo risulta avaro di emozioni, con la conclusione di Mattioli a rappresentare di fatto l’unico pericolo creato. Più vivace la seconda metà di gara, che si sblocca al 55’ con il diagonale vincente di Lombardi il quale sfiora anche la doppietta centrando il palo su punizione. Un quarto d’ora più tardi arriva il pareggio ospite, su calcio di rigore trasformato da Trombetta. A dieci dal termine l’Ancona potrebbe riportarsi in vantaggio, ma è la traversa a dire di no alla girata in area di Energe.

«L’atteggiamento è stato giusto – commenta a fine gara l’autore del gol biancorosso Luca Lombardi – così come l’intensità. Poi chiaramente abbiamo meno di tre settimane di lavoro sulle gambe e la lucidità può venir meno, specialmente nella scelta finale. In campo ho visto una squadra che andava a pressare in avanti, che ha provato le cose fatte in allenamento questi giorni. Manca sempre un po’ di sintonia tra di noi, qualche innesto c’è stato e c’è bisogno di tempo. Per fortuna il campionato inizia il 3 settembre e avremo tutto il tempo di conoscerci al meglio. Il gol? Adesso non conta – conclude l’attaccante – e speriamo di farli in campionato, lo scorso anno qualcosa m’è mancato. Sicuramente la brillantezza è fondamentale e lo è soprattutto per chi gioca davanti. Chi è arrivato ci sta dando una mano, soprattutto a livello di tecnica, penso che giocatori di qualità abbiano bisogno di tempo per affinarsi». Saltato il test-match con il Pescara, l’Ancona prima dello stop di ferragosto scenderà in campo il 12 nel derby amichevole contro i Portuali ai “Giuliani” di Torrette, con inizio alle ore 17.